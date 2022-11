Sabemos que nem sempre é fácil conseguir dar feedback negativo para o amigo no trabalho. A amizade, muitas vezes, pode falar “mais alto”, provocando um certo desconforto na hora de fazer uma crítica. Porém, como bons amigos, é interessante apontar para o nosso colega o que ele deve fazer para melhorar em determinados pontos, visando o desenvolvimento profissional dele.

Pensando nessa realidade, trouxemos algumas dicas que poderão servir de inspiração na hora de oferecer um feedback para o seu amigo. Vamos adiante!

Como dar feedback negativo para o amigo no trabalho?

A abordagem escolhida na hora de dar feedback negativo para o amigo no trabalho pode fazer toda a diferença no momento em que a mensagem será transmitida. Isto é, a maneira como você comunica a sua informação pode fazer com que o seu colega a receba de forma aberta ou de um modo mais defensivo, negando o que você tem a dizer e, inclusive, minando a relação de amizade.

Por isso, saber escolher as palavras e o momento certos pode fazer toda a diferença nessa abordagem. A seguir, descrevemos algumas ideias:

1. Agende um momento

Não caia no equívoco de dar feedback negativo para o amigo no trabalho no meio do corredor ou em um espaço onde não haja muita privacidade para vocês. Sendo assim, procure agendar um momento, em uma sala reservada, para ter essa conversa. Você pode dizer que quer conversar sobre os resultados de um determinado projeto, por exemplo.

2. Vá com um roteiro organizado

Prepare um verdadeiro roteiro para o momento. Isto é, cuidado para não deixar a emoção falar mais alto, a ponto de despejar as informações de maneira bagunçada. Você deve apresentar o feedback de uma forma semelhante ao que faria a qualquer outro colega de trabalho que não tivesse esse laço de amizade com você.

Por isso, reserve um tempo para preparar um roteiro, sabendo quais são os pontos que serão apresentados. Nos próximos tópicos, damos algumas dicas do que pode ser dito.

3. Apresente os pontos fortes

Na hora de dar feedback negativo para o amigo no trabalho é interessante que você não se esqueça de apresentar os fatores positivos de determinada atuação dele. Isto é, elogiar os pontos fortes pode ser uma forma de “quebrar o gelo” e tornar a conversa mais tranquila e menos desagradável. Além do mais, essa postura pode ajudar a impedir que a outra pessoa entre, automaticamente, no modo defensivo – o que poderia prejudicar na hora de receber uma crítica construtiva.

4. Apresente os pontos de melhoria, e não os “ruins”

Cuidado na hora de falar sobre o que deve ser mudado. Talvez seja mais interessante apresentar os pontos de melhoria, e não os que estão ruins. Isto é, ao invés de dizer que a pessoa é bagunceira com os materiais em sua mesa, que tal dizer que ela poderia procurar formas de organizar a mesa de um modo diferente? Perceba que uma melhoria é solicitada, sem rotular a pessoa com um adjetivo negativo.

Pense nessas ideias e boa sorte!