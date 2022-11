Foto: Canva Fotos

Como decorar quarto do zero é muito mais fácil do que repaginar um quarto já pronto, pois você consegue fazer tudo do seu jeito.

Assim, é possível pensar nos mínimos detalhes e adaptar o espaço de acordo com as suas necessidades.

As dicas que vamos passar aqui são para um quarto de casal, mas podem perfeitamente serem aplicadas em um quarto de um jovem, basta fazer alguns ajustes.

Portanto, continue a leitura e confira ideias para decorar um quarto do zero!

Como decorar quarto do zero: qual o primeiro passo?

O primeiro passo de como decorar quarto do zero é tirar todas as medidas, por que já imaginou comprar uma cama ou uma mesa de cabeceira que não cabe no quarto?

Com as medidas em mãos, você pode começar a pesquisar os móveis e pensar em como será a sua disposição.

Por exemplo, onde ficará a cama, se vai ter espaço para uma cômoda, qual melhor parede para colocar o armário…

Nunca se esqueça de que o quarto deve ser um ambiente o mais acolhedor possível, mas ao mesmo tempo funcional.

Como decorar quarto do zero: ideias para se inspirar

Por mais que você possa pesquisar na internet ou em revistas ideias para decorar um quarto do zero, geralmente são projetos que não cabem no seu orçamento.

Por isso, veja agora algumas ideias para você se inspirar, independentemente de quanto tem para gastar ou estilo:

1.Escolha da cama

Se o quarto for pequeno, uma ideia é optar por uma cama box tipo baú, pois assim você tem um lugar a mais para guardar travesseiros, roupas de cama, sapatos…

Lembre-se de medir a parede onde vai posicionar a cama, a fim de que não atrapalhe a circulação das pessoas.

E não se esqueça de uma linda colcha e almofadas!

Por se tratar de um quarto, é importante tomar muito cuidado com a cor das paredes, que preferencialmente devem ser em tons neutros.

Agora, para deixar o quarto ainda mais aconchegante, instalar um papel de parede para quarto pode fazer toda a diferença.

De repente, você pode aplicar o papel apenas em uma parede, como atrás da cama, e pintar o restante do quarto em um tom contrastante.

Quanto ao piso do quarto, o ideal é optar por um revestimento fácil de limpar e que não acumule muita poeira.

Você pode escolher um piso laminado ou até porcelanato, e para dar uma quebrada, colocar um tapete colorido.

4.Móveis planejados

Para aproveitar todos os espaços, em especial em quartos pequenos, os móveis planejados são a melhor solução.

Assim, além de tornar o espaço mais funcional, será mais fácil manter tudo mais organizado, com as coisas mais acessíveis.

Em quartos, normalmente as cortinas são de tecido leve, mas tem também a alternativa de persianas ou painéis.

Apenas preste atenção quanto à incidência da luz solar, para não correr o risco do tecido da cortina estragar mais rapidamente.

Conclusão

Além de todas essas ideias de como decorar quarto do zero, é importante também apostar em objetos decorativos, como quadros, porta-retratos…

Lembre-se que o quarto deve proporcionar relaxamento e bem-estar. Por isso, faça tudo com muita calma e aproveite as ideias acima para se inspirar!

