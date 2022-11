Como definir papel de parede GIF animado no Windows 11

O papel de parede é uma ótima maneira de melhorar a aparência do seu PC. Muitas pessoas usam papel de parede estático, eles parecem bons, mas GIFs animados como papel de parede são muito melhores do que papel de parede estático. Se você deseja personalizar a aparência do seu PC, tente usar um GIF animado como papel de parede no Windows 11 em vez de um papel de parede estático.

O Windows não oferece suporte nativo à configuração de papéis de parede animados, mas você pode fazer isso com a ajuda de vários aplicativos de terceiros. Se você não sabe como usar um GIF animado como papel de parede no Windows 11, está no lugar certo.

Como definir papel de parede GIF no Windows 11

Este é um guia detalhado para ajudá-lo a usar um GIF animado como papel de parede no Windows 11.

Usando GIF animado como papel de parede no Windows 11

Se você deseja personalizar sua área de trabalho usando GIFs animados, precisará usar aplicativos de terceiros para fazer isso. Não há opção nativa no Windows 11 para usar um GIF animado como papel de parede; portanto, você terá que usar aplicativos de terceiros para fazer isso. Estaremos listando alguns aplicativos de terceiros que você pode usar para definir o papel de parede animado no Windows 11.

Plastificador

O primeiro aplicativo que você pode preferir usar se quiser usar um GIF animado como papel de parede é o Plastuer. Usando Plastuer, você pode configurar vídeos, GIFs e páginas da Web HTML5 como papel de parede. Você terá que pagar uma doação para usá-lo; você não pode usá-lo gratuitamente. No entanto, não há inscrições, mas você terá que doar um mínimo de $ 2 para usá-lo.

Para usar Plastuer para configurar GIF animado como papel de parede, siga as etapas abaixo-

Baixe o Plastuer do site oficial. Você não precisa instalá-lo. Basta extrair o arquivo e executá-lo no seu PC.

Você será solicitado a inserir GIF, que você deve configurar como papel de parede. Plastuer oferece várias maneiras de fazer upload do GIF. Selecione o arquivo- Esta opção ajuda você a selecionar o arquivo GIF armazenado em seu PC. Navegar na Galeria- Você pode selecionar o arquivo GIF na galeria oficial. Criar lista de reprodução- Você também pode adicionar vários URLs de GIFs através desta opção. URL- Se você deseja selecionar um GIF da Internet, use esta opção.

Em seguida, você será solicitado a selecionar o monitor no qual deseja definir o papel de parede. Selecione o monitor e clique em Salve  para definir o papel de parede.

Se você deseja desativar o papel de parede, clique em desativar papel de parede opção que você encontra na Plastuer.

Animador de papel de parede de vídeo BioniX

Outro aplicativo para usar um GIF animado como papel de parede no Windows 11 é o BioniX Video Wallpaper Animator. Você pode facilmente usar este aplicativo para configurar um papel de parede animado no seu PC. Siga as etapas abaixo para usar um GIF animado como papel de parede usando o BioniX Video Wallpaper Animator.

Baixe o aplicativo no site oficial e execute-o no seu PC.

Dirija-se ao papel de parede de vídeo aba.

Na opção de pasta, selecione o local do local onde o GIF está salvo.

Agora clique em começar para usar o GIF animado como papel de parede.

Mecanismo de papel de parede

Outro aplicativo que você pode usar para usar um GIF animado como papel de parede. Este é um software pago e você terá que pagar uma taxa única de #3,99 para usar este aplicativo.

Baixe e instale o aplicativo no site oficial. Se você comprou este aplicativo no Steam, também terá que baixar o inicializador do Steam no seu PC.

Execute o aplicativo em seu PC. Se você usar dois monitores, será solicitado que você escolha em qual monitor deseja aplicar o papel de parede animado. Se você deseja aplicar o papel de parede animado em ambos os papéis de parede, você pode selecionar a opção para fechar o papel de parede.

Você pode usar Oficina e Descobrir guias para procurar papel de parede da área de trabalho.

Selecione o papel de parede e clique em se inscrever. Você será capaz de usar esse particular em seu PC.

Você também pode personalizar o papel de parede. Por exemplo, você pode alterar a velocidade da animação, áudio e várias outras configurações para corresponder à sua preferência.

LEIA TAMBÉM:

Palavras finais

É assim que você pode usar um GIF animado como papel de parede do Windows 11. Papéis de parede animados não podem ser configurados nativamente, então você terá que confiar em aplicativos de terceiros. Compilamos uma lista de aplicativos de terceiros para definir papéis de parede animados no Windows 11.