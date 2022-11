Como desativar ‘Este tweet pode incluir conteúdo sensível’ no Twitter

Se você usa o Twitter com frequência, a conhecida notificação “este tweet pode conter conteúdo sensível” pode ser algo que você definitivamente viu. Muitas pessoas questionam por que veem essa mensagem, que aparece com frequência nesta plataforma de mídia social.

Alguns usuários twittam e publicam conteúdo que pode ser sensível e, por causa disso, o Twitter tenta proteger seus usuários de tipos específicos de conteúdo. No entanto, a maioria das pessoas não tem problemas em ver esse tipo de material delicado.

Se você está procurando soluções para o “este tweet pode conter conteúdo sensível” notificação, você veio ao lugar certo. Aqui, explicaremos como você pode desativar o recurso de conteúdo sensível no Twitter.

O que é conteúdo sensível

Vamos primeiro esclarecer quais tipos de conteúdo podem ser classificados como conteúdo sensível para que possamos entrar nos pontos principais deste artigo.

De acordo com a declaração oficial do Twitter, “conteúdo sensível” é qualquer material que possa ofender um usuário, como violência e nudez. Isso significa que você não pode enviar nada ilegal, que retrate violência sexual ou sadismo ou seja excessivamente explícito. Você pode notar o alerta de conteúdo sensível em algumas mensagens ao passar pelo feed do Twitter. Isso ocorre porque o tweet pode incluir informações confidenciais que você não deseja ler.

Isso pode fazer com que você fique chateado. Além disso, esse filtro protege indivíduos menores de 18 anos de tal conteúdo. É crucial sinalizar sua conta se você costuma enviar esse conteúdo para o Twitter para evitar que ele exclua sua conta.

Por que você recebe o aviso

Sua conta pode ser suspensa se você publicar material NSFW (Not Safe For Work) em sites de mídia social como o Instagram.

Por outro lado, o Twitter permite publicar conteúdo NSFW, mas você deve classificá-lo como sensível.

Escolhendo Configurações e privacidade > Privacidade e segurança > Segurança > Na página inicial do Twitter, sinalize qualquer mídia que você tweetar como contendo conteúdo potencialmente sensível.

Se você identificar um tweet como sensível, é mais provável que você compartilhe material NSFW com frequência. No entanto, após marcar o tweet, você verá o aviso de que “pode conter conteúdo sensível”. ” Se um tweet diz que “pode incluir conteúdo sensível”, então ele contém conteúdo impróprio como violência, nudez, tristeza, etc.

Sua conta corre o risco de ser suspensa após publicar conteúdo NSFW no Twitter sem rotulá-lo como confidencial. O aviso realmente serve como uma proteção contra as pessoas que veem qualquer coisa que não desejam. Além disso, você pode ajustar essa configuração para remover o aviso. Como você faz isso? Por favor, continue a ler o artigo.

se desejar desativar a função de conteúdo sensível no site do Twitter, você precisará ajustar suas configurações de privacidade e segurança.

Você pode interromper o recurso de tweets e postagens confidenciais no site do Twitter seguindo algumas etapas simples.

Seguem os passos:

Abra o aplicativo do Twitter em seu dispositivo móvel.

Para acessar o menu da barra lateral, clique na imagem do seu perfil no canto superior esquerdo.



Agora, clique Privacidade e segurança em Configurações e privacidade.



em Configurações e privacidade. Clique nele para acessar o conteúdo.



Ative a mídia de exibição que pode conter conteúdo sensível.



Agora, para desativar esse tweet pode incluir conteúdo confidencial no Twitter Web ou Desktop, você precisa seguir estas etapas:

Visite Twitter.com abrindo seu navegador e faça login, caso ainda não o tenha feito.

Clique em Mais no menu da barra lateral.



Em seguida, escolha Configurações e privacidade > Privacidade e segurança.



Clique no conteúdo que você vê agora.



Marque a caixa ao lado de “Exibir mídia que pode conter conteúdo sensível” nesta página.



Isso desativará o aviso de conteúdo confidencial na web do Twitter.

Remova o rótulo de conteúdo confidencial de seus tweets+

Mesmo que um tweet não inclua material explícito ou violência gráfica, o Twitter ocasionalmente o sinaliza como tendo conteúdo sensível.

Clique em Mais na barra lateral depois de abrir o Twitter.

Selecionar Configurações e privacidade > Privacidade e segurança.

Em seguida, selecione Seus Tweets.



Remova a marca de seleção da caixa “Marcar a mídia que você tweetou como contendo conteúdo que pode ser confidencial”.



Os mesmos procedimentos podem ser realizados usando o aplicativo móvel Twitter. No entanto, a versão iOS atualmente não inclui a opção.

Esteja ciente de que você deve manter a configuração ativada se publicar mídia com tópicos sensíveis com frequência. Caso contrário, o Twitter pode desativar permanentemente o recurso para sua conta.

Qual é a melhor maneira de desativar os tweets sensíveis e postar avisos para o meu próprio conteúdo?

Com base em sua política de mídia sensível, o Twitter pode ocasionalmente rotular os arquivos que você enviar como confidenciais. Ajustar as configurações, conforme demonstrado abaixo, permitirá que você o impeça de fazer isso. A fala que é acusada de twittar material semelhante também pode ser banida.

Então vamos ver como você pode desabilitar a opção de sensibilidade para seus tweets:

1. Primeiro você precisa ir ao menu de navegação do seu aplicativo móvel do Twitter e selecionar a opção Configurações e privacidade (semelhante às etapas acima).

Dispositivos Android podem usar essa opção.

Para iPhones da Apple, você deve abrir o Twitter por meio de seu navegador móvel; quando terminar, vá para o canto superior esquerdo do aplicativo e selecione seu perfil.

Depois disso, selecione Configurações e Privacidade.

Para acessar a opção de três pontos em dispositivos desktop, mova o cursor para a esquerda da tela. Você deve selecionar Configurações e Privacidade aqui.

2. Basta rolar a tela para baixo em um dispositivo Android até ver a opção de conteúdo sensível. Você deve desmarcar a caixa.

Para usuários de desktop e iOS, você deve primeiro selecionar a opção Seus tweets no menu Privacidade e segurança.

Basta desmarcar a caixa ao lado da opção de conteúdo confidencial para continuar.

Conclusão:

Como outras plataformas de mídia social como Snapchat e Instagram, o Twitter estabeleceu fortes regulamentações contra conteúdo ofensivo. Mas, em vez de as informações serem retiradas do site, você pode escolher o que vê. Para dar a opção de ver ou não, a gigante das redes sociais acrescentou o aviso de que “este tweet pode conter conteúdo sensível.” Dependendo de suas preferências, você pode ativar ou desativar essa camada protetora usando os métodos descritos acima. Este foi um breve tutorial sobre como desativar este tweet. Pode incluir conteúdo sensível no Twitter. Se foi útil para você, deixe-nos saber na seção de comentários.

