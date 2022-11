Como desbloquear o SIM no Google Pixel 7 e 7 Pro (2023)

A série Google Pixel 7 foi lançada recentemente em muitos países. Existem alguns países em que o Google Pixel 7 e 7 Pro ainda não foram lançados. Se o Google Pixel 7 e o Pixel 7 Pro ainda não foram lançados em seu país e você planeja importar um desses dois, você pode obter um dispositivo bloqueado pela operadora. Seu dispositivo pode estar bloqueado pela operadora, dependendo de onde você o comprou. Por exemplo, se você comprou seu Pixel 7 ou 7 Pro de um provedor de serviços móveis, você receberá um contrato, após o qual sua operadora será desbloqueada. Até então, você terá que usar o SIM desse provedor de serviços específico.

Você terá que entrar em contato com o vendedor para desbloquear o SIM ou a operadora. Você pode discutir com eles para desbloquear a operadora antes do término do contrato. Mas e se o vendedor não conseguir desbloquear a operadora antes do contrato? Se você deseja desbloquear seu SIM no Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, este artigo o guiará pelo processo. Este artigo mostrará várias maneiras de desbloquear o SIM no seu Google Pixel 7 e 7 Pro.

Desbloquear SIM no Google Pixel 7 e 7 Pro

O processo para desbloquear o SIM no Google Pixel 7 e 7 Pro é bastante demorado. Você deve redefinir seu telefone e usar ADB e fastboot para desbloquear o SIM. O processo é bastante fácil; siga os passos que serão mencionados adiante. Dividiremos o processo completo em três etapas para facilitar o acompanhamento deste guia.

Redefinir seu telefone

Primeiro, você terá que redefinir seu telefone. Executar uma redefinição de fábrica restaurará seu dispositivo para as configurações de fábrica, o que é importante antes de continuarmos desbloqueando o SIM. Antes de redefinir o telefone, faça um backup dos seus dados, pois a redefinição do telefone excluirá todos os arquivos. Abaixo estão as etapas para redefinir o telefone de fábrica

Remova o SIM do seu dispositivo e desligue o Wi-Fi.

Abra a gaveta de aplicativos em seu telefone deslizando-a na tela do aplicativo.

Na gaveta de aplicativos, toque no Definições ícone para abrir o Definições aplicativo.

Vá para o Sistema seção aqui e toque em Redefinir opções .

Agora, toque em Apague todos os dados (redefinição de fábrica) e depois Apague todos os dados.

Você será solicitado a inserir o PIN do seu dispositivo. Depois de inserir o PIN do dispositivo, toque em Apague todos os dados.

O telefone começará a ser redefinido. O processo completo pode levar algum tempo.

Assim que o processo estiver concluído, seu telefone será reiniciado.

Ignore o processo de configuração inicial, não insira o SIM no telefone e não se conecte a uma rede Wi-Fi antes que a operadora seja desbloqueada.

Preparando seu dispositivo para ADB e Fastboot

Agora, você deve preparar seu dispositivo para ADB e Fastboot para seguir em frente.

Certifique-se de ter um PC conectado a uma conexão de internet estável.

Baixe e instale o driver USB do Android no seu PC. Você pode baixar o driver USB do Google Pixel a partir deste link .

Baixe e extraia as ferramentas ADB e Fastboot (SDK Platform-Tools) no seu PC. Você pode baixá-lo a partir deste link . Você encontrará os links para download no Transferências seção nesta página.

Além disso, ative a depuração USB no seu Pixel. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo- Abra o Definições aplicativo em seu telefone. Aqui, vá para o sobre telefone seção. Toque em Número da versão 5-6 vezes. Você verá uma mensagem na parte inferior da tela dizendo: ‘Agora você é um desenvolvedor.’ Se vir esta mensagem, você ativou o modo de desenvolvedor em seu dispositivo. Agora, volte para o Definições menu e toque em Opções de desenvolvedor . Ative a alternância para Opções de desenvolvedor no topo. Em seguida, ative a alternância para Depuração USB . Se solicitado a Permitir depuração USB toque em OK. Isso ativará a depuração USB no seu dispositivo.



Depois de concluído, você pode passar para a próxima etapa deste guia.

Desbloquear SIM no Google Pixel 7 e 7 Pro

Agora que tudo está pronto, você pode continuar desbloqueando o SIM no Google Pixel 7 e 7 Pro usando ADB e Fastboot. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Certifique-se de ter extraído as ferramentas ADB e fastboot no seu PC. abra a pasta Platform tools (ADB e fastboot tools) extraída.

Clique na barra de endereço na parte superior, digite cmd e bateu Digitar abrir Prompt de comando.

Use um cabo USB para conectar seu Pixel 7/7 Pro ao seu PC.

Depois de conectar seu dispositivo, digite e execute o seguinte comando no Prompt de comando-

Você será solicitado a permitir a depuração USB. Permita a partir do prompt que você recebe na tela do seu telefone.

Agora você obterá o ID do dispositivo do seu telefone no prompt de comando.

Observação- Se você obtiver o ID do dispositivo, isso significa que seu dispositivo está conectado corretamente ao seu PC e os drivers USB também foram instalados corretamente. Se você não vir o ID do dispositivo, deverá conectar corretamente o telefone ao PC e reinstalar os drivers USB.

Agora, digite o seguinte comando e pressione Digitar –

Por fim, digite e execute o seguinte comando no prompt de comando- pm desinstalar -k –user 0 com.google.android.apps.work.oobconfig

Feito isso, feche o prompt de comando, desconecte o telefone do PC e reinicie o telefone.

A operadora será desbloqueada no seu telefone. Agora você pode usar SIM de qualquer operadora em seu dispositivo.

Palavras Finais

O guia acima ajudará você a desbloquear o SIM no seu Google Pixel 7 e 7 Pro. Certifique-se de seguir as etapas acima corretamente e não perca nenhuma etapa. As etapas acima ajudarão você a desbloquear a operadora em seu dispositivo da série Pixel 7. Se você enfrentar algum problema com o guia acima, informe-nos na seção de comentários.

