Seja para deixar claro algo que está acontecendo com você, ou com algum colega, falar sobre saúde mental com seu chefe pode parecer algo muito difícil. Porém, não precisa ser assustador. Lembre-se de que, assim como você, o seu chefe é um ser humano que também tem emoções e fraquezas. Por isso, falar sobre algo que possa estar acontecendo no ambiente de trabalho, bem como comunicar um diagnóstico de depressão (caso você queira), não precisa ser um “bicho de sete cabeças”.

A seguir, descrevemos alguns detalhes que podem ajudar nessa conversa difícil. Confira!

Como falar sobre saúde mental com seu chefe?

Tudo depende do que você deseja comunicar para o seu chefe na hora de falar de saúde mental. Você tem percebido uma cultura tóxica que precisa de mudanças? Está com problemas de relacionamento com colegas? Teve um diagnóstico de transtorno mental e quer comunicar isso ao seu líder?

Cada caso pode resultar em uma forma diferente de se comunicar e abordar o tema “saúde mental”. Contudo, trouxemos algumas recomendações que podem valer em muitas situações. Veja se faz sentido para você e invista no que pode ser benéfico para o seu caso:

1. Agende um momento para a conversa

Para falar sobre saúde mental com seu chefe é interessante agendar um momento para a conversa. Por se tratar de um tema muito importante e delicado, é melhor ter um momento específico para que a conversa ocorra, a fim de que nada passe “batido” e a comunicação tenha mais chances de ser objetiva e assertiva.

Afinal, imagine comunicar problemas emocionais no meio do corredor da empresa? Ou se queixar de um problema de relacionamento com colegas em um ambiente cheio de pessoas? Parece inviável, concorda?

2. Apresente os fatores importantes sobre o assunto

No momento que estiver conversando com o seu chefe, deixe claro os fatores importantes do assunto. O que você realmente quer comunicar? Qual o objetivo? Veja exemplos:

Você quer comunicar alguma dificuldade sua para implementar mudanças.

Quer sugerir campanhas e eventos de saúde mental pois percebeu um clima desagradável na equipe.

Deseja comunicar sobre problemas de conflitos e de relacionamento dentro do time.

Está percebendo uma baixa motivação e um humor mais deprimido nas pessoas e nos seus liderados.

Entre outras situações que possam ser dignas de uma conversa com o chefe.

3. Converse sobre as possibilidade de implementação de mudanças

Além de falar sobre saúde mental com seu chefe, considere comunicar algumas possibilidades de mudanças no ambiente corporativo. Por exemplo, se os sinais de esgotamento mental estão aparecendo em você ou em seus colegas, converse sobre a possibilidade de alterar escopos de trabalho, organizar melhor a agenda das pessoas, enfim.

As mudanças, quando focadas na saúde e no bem-estar, são bem-vindas e podem agregar valor para todos os envolvidos.

4. Comunique a importância das campanhas de cuidado com a saúde mental

Por fim, considere comunicar o seu chefe a importância de investir em campanhas de cuidado com a saúde mental. Quem sabe, dessa forma, você consegue estabelecer uma cultura mais saudável dentro do seu ambiente de trabalho?

Se todo mundo conversar sobre saúde mental, trazendo esse tema para o cotidiano, quem sabe possamos, juntos, fazer grandes diferenças no mundo!