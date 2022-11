como fazer um bom texto no Enem?

Foto: Divulgação

Desde que o Enem passou a ser usado como o exame para ingresso nas universidades públicas brasileiras em 2009, a redação ganhou status de “coringa”. Tirar uma boa nota é essencial para garantir uma boa média na disputa do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é composta por um tema central, fundamentado com textos de apoio que servem como auxílio para a construção da redação dissertativa argumentativa, que deve ter no máximo 30 linhas.

Diferentemente das outras quatro áreas do conhecimento, para garantir uma boa nota na redação, o que faz a diferença é aplicar corretamente as cinco competências exigidas, segundo o portal do Ministério da Educação (MEC):

Domínio da escrita formal da língua portuguesa;

Compreender o tema e não fugir do que é proposto;

Selecionar relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

Respeito aos direitos humanos

“É preciso relacionar com as cinco competência, se aperfeiçoar nelas e o que elas representam, porque agora, normalmente o aluno já fez todo um preparo para o ano todo. É importante que ele tenha em mente a referência da proposta matriz do Enem, e o que cada competência representa e como colocar isso de forma clara”, pontua a professora de linguagens, redação e pedagoga, Paula Barbosa.

Cada competência do Enem vale 200 pontos, não tendo uma mais ou menos importante.

“O aluno deve procurar esse equilíbrio. Organização do texto, porque se o texto não está organizado, não dá para sentir a força argumentativa, a coesão, o link, as conexões no texto e a intervenção. O aluno tem que trazer uma proposta de intervenção para o que ele está discutindo, os meios, quem vai agir e qual a finalidade”, destaca a professora.

Faltando duas semanas para a aplicação da prova, o momento é de revisão. De acordo com Paula Barbosa, o aluno deve trabalhar em cima das redações já feitas ao longo da preparação, buscando entender os erros, para que sejam evitados na prova do Enem. Além disso, ler redações nota 1000 e fazer comparativos.

“Uma das possibilidades é fazer leitura de algumas questões nota 1000 que foram divulgadas, e até fazer um comparativo de redações nota 1000 de anos anteriores. Não dá para fazer uma boa redação só na intuição”, afirma.

Já no dia da prova, algumas ações podem ajudar o candidato a entender melhor o tema, além do que já foi estudado. Segundo a professora, é preciso ter em mente que os temas da redação, em geral, estão associados às questões da sociedade, do cotidiano e consequentemente, próximas da realidade ou do senso coletivo do estudante.

Outro ponto é a prova em si, em especial a de linguagens, que pode ajudar a expandir o repertório ou a lembrar algo que o aluno já tenha visto.

“A primeira coisa que ele tem que fazer é olhar a prova. Se é um tema com o qual ele se sente confortável, ele já pode rabiscar ali quais são os aspectos, o primeiro e o segundo. Como se exige que ele traga uma voz externa, um filme, um filósofo, um filme, se naquele momento ele já tiver alguma coisa em mente, fazer alguma anotação. Mas se ele achar difícil, ele deve lembrar que está diante de uma prova de linguagens e humanas. Se faltar repertório, a prova pode ser uma boa munição para abrir a cabeça e produzir o texto”, explica a professora.

Destrinchando as 5 competências

Uma cartilha do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que realiza o exame, explica como funciona cada competência.

Domínio da escrita formal da língua portuguesa

Nesta competência, é avaliado se a redação do participante está adequada às regras de ortografia, como acentuação, ortografia, uso de hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas e separação silábica. Também são analisadas a regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, paralelismo, emprego de pronomes e crase. Ao todo são seis níveis de desempenho:

Compreender o tema e não fugir do que é proposto

Já a segunda competência busca avaliar as habilidades integradas de leitura e escrita do candidato. O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais a redação deve ser organizada. É também caracterizada por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Os níveis são:

Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista

O candidato precisa elaborar um texto que apresente, claramente, uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida em relação à temática da proposta da redação. Além disso, essa competência trata da da coerência e da plausibilidade entre as ideias apresentadas no texto. Os níveis de análise são:

Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação

São avaliados neste item questões relacionadas à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta uma sequência coerente do texto e a interdependência entre as ideias.

Preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto porque estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e parágrafos. Nesta competência são valorizadas as relações estabelecidas entre as anteriores, onde é composto por um ou mais períodos também articulados. A análise é feita da seguinte forma:

Respeito aos direitos humanos

Apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos, propondo uma intervenção para o problema apresentado, sugerindo uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. Os níveis são:

Apostas para o tema da redação 2022

De acordo com a especialista, o Enem tende a ser muito específico quanto aos temas propostos. A prova costuma, de forma geral, seguir essa linha, sendo diferente uma vez ou outra, e de forma específica.

A expectativa para esse ano, é que o tema da redação continue por esse caminho. Alguns temas, segundo a professora, foram bastantes discutidos ao longo do ano e podem aparecer na prova, como é o caso do altismo e o bullying.

“Tivemos muito a discussão sobre altismo. De repente um tema sobre a inclusão do altista na educação. Outro tema é sobre bullying, algo que é muito específico e que a gente percebe que não tem sido discutido. E sempre sobre nacionalismo, inspirar o brasileiro pra essa visão mais nacionalista, patriota e que também não apareceram ainda”, analisa a professora.

Ela também cita a questão da xenofobia e do preconceito linguístico.

“A xenofobia interna, o preconceito linguístico… mas eu acho que o aluno tiver uma noção do que verdadeiramente é a redação do Enem, ele vai perceber que é relacionado a questões sociais e culturais. Em 80% dos últimos temas dá pra ele falar sobre esses temas”, explica.

O que é bom x o que é ruim de fazer em uma redação do Enem

Além de compreender as cinco competências, outros elementos podem ajudar a aumentar a nota ou valorizar o texto. Paula Barbosa cita, por exemplo, ter repertório compatível com o tema e proposta de intervenção sugerida pelo estudante. Ainda segunda ela, é muito raro não ocorrer erros gramaticais na prova.

“As vezes o menino é sensacional em uma competência, mas ele não consegue ter repertório compatível para a intervenção dele. Então, ter repertório é uma coisa boa e também o domínio das regras”, afirma.

A professora destaca três pontos que podem fortalecer a redação no Enem: (1) variedade de conectivos; (2) compatibilidade do repertório ao tema e aos argumentos; (3) proposta de intervenção que seja aplicável, coesa e que de certa forma seja inovadora ou uma competência de aplicabilidade.

Por outro lado, também deve ser evitado inventar repertório, já que, segundo a especialista, isso pode muito perigoso.

“O candidato deve evitar inventar repertório, dado ou frase. Evitar também aquela redação pronta, aquele modelo. Tem alguns que já levam tudo arrumadinho, e já vão encaixando, mas pode ser que aquilo que ele leve não caiba e ele não tenha equilíbrio, tempo, psicossocial para, de repente, virar a chave e mudar alguma coisa. Normalmente quem leva modelo é porque está com medo”, analisa Paula.

Dito isto, outra recomendação é que seja evitado um modelo para a redação.

“Para alguns temas pode até servir, mas você imaginar que a mesma estrutura serve pra X e Y é muito perigoso. Pode acontecer? Pode. Mas há temas que não é possível aplicar. Às vezes, eu acho que é perigoso, porque os jovens tem competência para fazer o próprio texto”, diz.

Não entendi o tema, e agora?

E caso o estudante abra o caderno de provas, leia o tema e não o entenda imediatamente, além do que já foi dito, é preciso manter a calma.

“Se você pega um tema e não sabe, respira. Dá uma acalmada, vai fazer umas questões da prova, depois volta. Se por ventura aparece um tema que o candidato não espera, que pega ele de surpresa, o conselho é acalme-se. Dá uma respirada, vai para prova um pouco, que certamente pensando no assunto as ideias vão surgindo. O que não pode é entrar no desespero. Muito difícil aparecer um assunto que não seja do cotidiano das pessoas. É muito difícil não saber algo do seu conhecimento”, explica.

Da mesma forma em que não existem regras quanto a fazer a redação primeiro ou por último. A escolha é do aluno e do contato inicial dele com o exame. A professora Paula Barbosa, no entanto, orienta que o aluno já tente entrar em contato com o tema logo quando o ver. Caso se sentir confortável, fazer anotações e pontos principais.

“Não tem uma regra. O que eu oriento, e funciona muito bem, é que o aluno já entre em contato com o tema. Se ele não se sente confortável, nem ainda fertilizado para começar o texto, ele pode fazer no início ou no meio da prova. No fim é complexo caso tenham questões por fazer. Que ele coloque a redação num ponto da prova que haja tempo para que qualquer coisa que dê errado ele posso fazer o rascunho, de tempo para essa reestruturação”, avalia.

Ainda dá tempo de se preparar

E para quem ainda vai se preparar nestas últimas duas semanas, a professora destaca que é o momento do aluno olhar para os próprios erros, fazer uma análise e pensar sobre o que pode ser feito a partir do que já foi feito.

“É um momento que o aluno pode perceber o que tá faltando nele. Porque as vezes, há algumas coisas em excesso e às vezes há o faltante. Tem aluno que escreve toda semana, mas ele olha a nota e vai para outra redação. Revise o texto, confronte o que está em quase todo o texto e que tem tirado sua nota. O estudo do próprio erro traz uma possibilidade maior de transformar em acesso. Qual a origem do erro?[…] Pegas as redações, confrontar, fazer uma análise, criar um diagnóstico sobre o que pode ser feito a partir do que já foi feito”, finaliza a professora.

