Como limpar o histórico de exibição ou pesquisa do YouTube no aplicativo/PC (2023)

Você pode ver até mesmo o vídeo mais antigo que já assistiu no Youtube se tiver feito login no YouTube usando a Conta do Google. Quando conectado ao Youtube e reproduzindo um vídeo, esse vídeo é salvo em seu histórico. O YouTube mais tarde, com base no seu histórico, recomenda seus vídeos. Você pode assistir a qualquer momento o vídeo que assistiu anteriormente, usando a seção de histórico do Youtube. No entanto, você pode excluir o histórico a qualquer momento e também interromper a gravação do histórico pelo YouTube.

O Youtube registra apenas o histórico de exibição e o histórico de pesquisa quando você não está usando o modo de navegação anônima. Usando o modo de navegação anônima, o Youtube não grava o que você assiste ou pesquisa nele. Você sempre pode ficar livre de anúncios irritantes se tiver uma conta premium do YouTube, mas isso não significa que seu histórico não seja salvo pelo Google.

Como excluir o histórico de exibição do YouTube no PC

O histórico de exibição e o histórico de pesquisa são duas coisas diferentes. O histórico de exibição é a faixa de vídeos que você já assistiu no Youtube e o histórico de pesquisa é a faixa de itens de pesquisa que você pesquisou no Youtube. Excluir o histórico de pesquisa e o histórico de exibição no Youtube é bastante fácil. Para excluir o histórico do Youtube, siga as etapas abaixo.

1. Visite o site do youtube no seu PC. No site do Youtube, clique na opção de menu no canto superior esquerdo do site.

2. No menu do Youtube, clique na opção histórico, que você encontrará em histórico.

3. Você será direcionado para a página de histórico do Youtube. Você poderá ver todos os vídeos que assistiu aqui. Clique na cruz ‘x‘ no vídeo que você assistiu para excluí-lo. Você pode clicar no ‘excluir histórico de exibição’ opção que você encontrará na barra lateral direita para excluir o histórico de exibição.

Como limpar o histórico de pesquisa do YouTube no PC

Para excluir o histórico de pesquisa, siga as etapas abaixo:

1. Você pode excluir manualmente o histórico de pesquisa, clicando na barra de pesquisa do Youtube. Clique na barra de pesquisa no Youtube e, em seguida, clique com o botão direito do mouse nos itens de pesquisa que deseja excluir e exclua manualmente o histórico de pesquisa do seu Youtube.

2. Para excluir todos os históricos de pesquisa, clique em ‘Gerenciar todo o histórico‘. Isso abrirá a página do Histórico do YouTube, de onde você pode gerenciar seu Histórico do YouTube.

3. Clique na opção excluir para excluir o histórico. Você pode selecionar a última hora, o último dia, o período total ou o intervalo personalizado para excluir seu histórico do YouTube. No entanto, isso não apenas excluirá o histórico de pesquisa, mas também o histórico de exibição.

DICAS: Defina o local de exclusão automática e o histórico de pesquisa O Google anunciou recentemente mudanças em suas práticas de dados padrão para novos usuários, incluindo um aumento substancial na disposição da empresa de excluir dados automaticamente. Então, aqui está como você vai fazer isso: Vamos para https://myactivity.google.com/myactivity e ative Exclusão automática em Localização, Histórico de pesquisa ou YouTube.

Como excluir o histórico de exibição do YouTube no celular

Já discutimos como você pode excluir o histórico do Youtube no seu computador. Excluir o histórico do Youtube no celular não é diferente de excluir o histórico no computador. Para excluir o histórico do YouTube no celular, você pode usar o aplicativo do YouTube para celular.

Siga as etapas abaixo para excluir seu histórico no Youtube usando seu celular.

1. Abra o aplicativo do Youtube e, em seguida, vá para a guia da biblioteca que você encontrará no canto inferior esquerdo do aplicativo do Youtube. Clique na opção da biblioteca.

2. Agora na opção biblioteca, clique em histórico. Isso abrirá todos os vídeos que você assistiu.

3. Você verá uma opção cruzada no vídeo, clique nessa opção para excluir esse vídeo específico do histórico de exibição.

4. Para excluir todo o histórico, clique nas três reticências no canto superior direito da janela e, em seguida, clique no botão ‘controles de histórico’ opção.

Aqui você encontra a opção de limpar o histórico de visualizações do seu Youtube.

Como limpar o histórico de pesquisa do YouTube no celular

Se você deseja excluir o histórico de pesquisa do Youtube, siga as etapas abaixo:

Vá para a barra de pesquisa do aplicativo do Youtube e clique nele.

Você verá todos os seus históricos de pesquisa. Toque e segure no item de pesquisa que deseja excluir. Você terá uma opção para remover o histórico de pesquisa. Clique na opção Remover para remover o item.

Se você deseja excluir todos os históricos de pesquisa, visite as seções da biblioteca e clique na opção de histórico. Clique nas três reticências e depois no ‘controles de histórico‘opção. Aqui você encontrará uma opção para limpar todos os históricos de pesquisa juntos. Clique nesta opção para limpar todo o histórico de pesquisa.

Pausando o histórico de exibição no YouTube

O Youtube também tem a opção de pausar o histórico de exibição, com o qual você pode impedir que o YouTube rastreie e grave seu histórico de exibição. Você pode ativá-lo usando o site da área de trabalho do PC.

Visite o site do Youtube no seu PC e clique na opção de menu no canto superior esquerdo da janela.

Agora, no menu que se abre, clique na opção histórico.

Na página do histórico, você verá uma opção para pausar o histórico de exibição. Você encontrará essa opção na barra lateral direita da página do histórico. Clique na opção e o Youtube parará de gravar seu histórico.

Conclusão

Este foi o processo completo para deletar o histórico no Youtube. Espero que você não tenha achado muito difícil. Na barra de pesquisa do YouTube, você não poderá ver as pesquisas anteriores. Portanto, lembre-se de que, ao excluir o histórico salvo do YouTube e a atividade de pesquisa, você começará de novo.