Como limpar prata e deixar brilhando como nova

Você tem joias e utensílios de prata na sua casa? Com certeza você já deve ter notado que ela costuma escurecer ao longo do tempo, e acabar perdendo seu brilho natural. Sendo assim, saber como limpar prata é muito importante.

Quando isso acontece, o item de prata se torna bastante feio, e não queremos mais usá-lo.

Por sorte, a prata é um metal fácil de ser limpo e polido, podendo ter seu brilho e cor originais devolvidos facilmente.

Ainda mais incrível é que existem diversos métodos para realizar essa atividade, basta você escolher o que melhor combina com você!

Quer saber como fazer isso? Fique ligado no artigo e descubra como limpar prata facilmente.

Descubra mais sobre esse material, e como limpar prata

Você com certeza já ouviu falar na prata. A prata se trata de um elemento químico encontrado em forma de minerais no solo.

Ela tem diversas finalidades, e entre as mais comuns estão a produção de joias e de itens de decoração e até de cozinha, como bandejas e talheres.

A prata, no entanto, possui uma característica que faz com que ela escureça ao longo do tempo devido a um aspecto de oxidação natural, perdendo seu aspecto original e seu brilho.

Entretanto, essa característica não é permanente, seu aspecto original pode ser facilmente atingido, ao utilizar alguns químicos e técnicas.

Para recuperar o brilho da prata existem diversas técnicas e produtos, basta que você escolha a que mais convém a você!

Veja algumas dessas técnicas de como limpar prata, que separamos para você testar hoje mesmo!

Como limpar prata? Veja técnicas

Se você quer saber como limpar prata, fique tranquilo, pois o processo é bastante simples!

Confira as dicas e teste em seus objetos de prata.

Com bicarbonato

Não é de se surpreender que o bicarbonato é o primeiro dessa lista, pois o produto é utilizado em uma série de técnicas de limpeza por todas as seções de casa!

Existem duas formas de realizar a limpeza da prata com o bicarbonato:

Em uma panela com 200 ml de água, e 1 colher de bicarbonato, coloque os objetos de prata e espere que ferva. Assim que levantar fervura, desligue a panela e deixe de molho até esfriar. Retire os objetos e seque normalmente. Faça uma pasta com bicarbonato e água bem quente. Utilizando um pano ou um pedaço de algodão, passe a pasta por todo o objeto, polindo delicadamente. Enxágue e seque normalmente.

Com pasta de dente

Esse é o método mais conhecido dentre todos, pois é um dos mais eficientes.

Você precisará de um pouco de pasta de dente branca, e também um pedaço de algodão ou pano de algodão.

Com um pouco de pasta no pano, comece a passar por toda a peça, polindo delicadamente. Você notará que a pasta começará a ficar escurecida, e isso é sinal de que está dando certo!

Continue polindo, após isso, retire a pasta e enxágue a peça.

Com papel alumínio

Parece loucura, mas papel alumínio é um grande aliado!

Em um recipiente, coloque uma folha de papel alumínio e em seguida os objetos de prata. Cubra os objetos com uma boa quantidade de bicarbonato de sódio, e em seguida cubra-os com água. Deixe agir por alguns minutos, retire e seque.

Essa técnica é ótima para limpar correntinhas e itens pequenos.

Como evitar que a prata fique escura ao longo do tempo?

Ainda que seja um processo natural, a oxidação da prata pode ser diminuída se você adquirir essas práticas no seu dia a dia.

Evite utilizar itens de prata ao mexer com químicos

Ao limpar a casa ou mexer com produtos químicos, procure retirar os itens de prata que possam estar em contato.

Até mesmo cremes e produtos de beleza devem ser evitados se estiver com joias de prata no corpo.

Evite entrar em piscinas com prata

O cloro que está presente na água das piscinas pode causar o escurecimento das suas joias e itens de prata!

Tire as peças quando for realizar atividades físicas

O suor proveniente das atividades físicas também pode acelerar o escurecimento da prata.

Evite calor intenso

Excesso de calor pode fazer a prata escurecer. Por isso, quando for cozinhar, retire os itens de prata que podem estar em contato com os valores do fogão.

E se escurecer novamente, você já sabe como limpar prata usando 3 técnicas!

Tem itens de prata em casa? Nos conte qual o seu método de como limpar prata!