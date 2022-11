Montar um espaço zen no trabalho não precisa ser um bicho de sete cabeças. Inclusive, pequenas mudanças nos itens usados nesse ambiente já é mais do que o suficiente para promover resultados incríveis. Por isso, convidamos você para conhecer as nossas dicas e assim criar um ambiente super agradável para os seus colaboradores. Vamos lá!

Como montar um espaço zen no trabalho?

Primeiramente, analise qual ambiente você tem disponível para montar um espaço zen no trabalho. Avalie o espaço, o que você já tem de móvel ou outros itens, etc. Ter essa visão geral pode ajudar na hora de elaborar um ambiente que complemente o que você já oferece.

Caso não tenha nada separado para esse tipo de espaço, avalie, da mesma forma, o ambiente que está disponível para isso. O ideal é que seja um espaço relativamente aberto e não muito pequeno, para que as pessoas se sintam confortáveis lá, nos seus momentos de relaxamento.

1. Estofados, almofadas, mantas e tapetes

O conforto tátil é uma das premissas que podem ser levadas em conta na hora de montar um espaço zen no trabalho. Sendo assim, considere colocar estofados confortáveis e que contemplem um espaço interessante. Além deles, as almofadas, mantas e tapetes também podem fazer a diferença. Esses itens criam um acabamento confortável e agradável, perfeito para repor as energias mentais.

2. Entrada de luz natural na medida certa

A entrada de luz natural pode ser considerada como um ponto muito importante. Isso porque ela promove mais disposição e bem-estar, desde que não seja excessiva a ponto de tornar o espaço muito quente, por exemplo. Por isso, invista em janelas e deixe a entrada de luz natural acontecer. Porém, considere colocar boas cortinas, para que a pessoa dose a entrada de luz conforme o seu interesse.

3. Circulação de ar e temperatura do ambiente

A circulação do ar deve ser agradável, para evitar alergias respiratórias e o acúmulo de umidade. Por isso, manter uma janela aberta e uma boa ventilação é importante. Da mesma forma, fique atento à temperatura do ambiente, o uso de ventiladores silenciosos pode tornar o espaço mais agradável.

4. Fonte de água com sons relaxantes

Investir em fontes de água pode ser uma forma de promover sons relaxantes na hora de montar um espaço zen no trabalho. Escolha fontes pequenas, caso o espaço não seja muito amplo, e deixe-a agindo ao longo do dia. Acredite, esse pequeno detalhe pode ser muito agradável.

5. Planta e paisagismo

As plantas e os projetos de paisagismo têm muito o que agregar na hora de oferecer mais conforto, relaxamento e bem-estar no ambiente de trabalho. Por isso, investir nessas possibilidades, no espaço zen, é oferecer um aconchego que tende a reduzir os níveis de estresse e de ansiedade. Além disso, as plantas e o paisagismo também promovem um conforto acústico e térmico, deixando o ambiente mais agradável e com um ar mais puro.

De quebra, esse contato a mais com a natureza pode, ainda, estimular a criatividade e a produtividade. Aposte!