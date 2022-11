Como obter o desconto de estudante Paramount Plus em 2023

Você é estudante? Bem feito! Os alunos podem obter descontos do Paramount Plus em troca de assistir a uma infinidade de filmes e episódios de TV. Se você acabou de começar a faculdade, pegue seu 25% de desconto para estudantes da Paramount Plus hoje.

Há um desconto ainda mais significativo disponível para estudantes. Um desconto de 25% sobre o preço do plano Essential é oferecido aos alunos qualificados com o Paramount Plus. Dado que o custo mensal regular desse plano é de US$ 4,99, o desconto o reduz para cerca de US$ 3,75. No entanto, é essencial observar que esse desconto está disponível apenas para o plano suportado por anúncios.

Atualmente, a Paramount+ não oferece descontos para estudantes no plano Premium sem anúncios. O desconto é válido por quatro anos após a sua aceitação e inscrição, independentemente de o aluno se matricular durante os quatro anos completos. Depois disso, a assinatura será automaticamente convertida em uma assinatura convencional e começará a ser cobrada pelo custo mensal usual em vigor.

Para que os alunos vejam o maior número possível de filmes e episódios de televisão com seu dinheiro, o Paramount Plus oferece descontos aos alunos. Portanto, se você veio à nossa página para saber quanto é o Desconto Paramount Plus, você está no lugar certo. Continue lendo este artigo para descobrir todos os detalhes se estiver tentando descobrir como obter um desconto de estudante Paramount Plus. Aqui estão todas as informações que você precisa saber sobre o desconto de estudante Paramount Plus.

Desconto para estudantes da Paramount Plus 2023

A assinatura suportada por anúncios do Paramount Plus tem desconto para estudantes universitários. O Plano Essencial tem um desconto de 25%, tornando o preço de cada mês igual a $ 3,74. Os alunos que estão atualmente na faculdade podem manter esse custo por quatro anos, mesmo depois de se formarem, ao contrário de outros descontos oferecidos pelos serviços de streaming.

O plano Essential pode ser adquirido por 25% a menos por alunos que estão atualmente matriculados em uma faculdade ou instituição aprovada pelo Título IV. O custo mensal, que normalmente seria de US$ 4,99, é reduzido pelo desconto do estudante para apenas US$ 3,74. Para se beneficiar dessas economias de quatro anos, você deve se inscrever como um novo membro e confirmar seu status de estudante fornecendo comprovante de frequência. Esta oferta não é válida para assinantes atuais.

Elegibilidade para 2023 Paramount Mais desconto para estudantes

Claro, alunos, mas quais? Seja claro comigo. O desconto de estudante Paramount Plus está disponível para qualquer pessoa com mais de dezesseis anos estudando em período integral na faculdade.

Paramount Descontos para estudantes mais

O pacote oferece acesso à coleção completa da Netflix, incluindo favoritos dos fãs como RuPaul’s Drag Race All-Stars e exclusivos como Star Trek: Picard e The Good Fight. Lembre-se de que não há muitas TVs ao vivo disponíveis com essa opção. O plano premium, que é diferente da oferta para estudantes e custa US$ 9,99 por mês ou US$ 99,96 por ano, oferece mais opções. Se você não aguentar os comerciais, precisará fazer o upgrade do plano Essential.

Como me qualifico para o Paramount Mais desconto para estudantes?

O Paramount Plus oferece um desconto significativo para estudantes que desejam assinar uma assinatura de streaming. Um desconto de 25% é oferecido aos estudantes que se inscrevem no Paramount+ enquanto ainda estudam em uma faculdade ou universidade. Refere-se ao preço padrão de US$ 5,99 por mês para o plano de anúncios de TV limitados.

Portanto, para começar, você só precisa visitar paramountplus.com. Para confirmar sua elegibilidade atual, o SheerID confirmará suas informações de aluno durante o processo de inscrição. Você deve cancelar sua assinatura atual do Paramount+ e, em seguida, assinar novamente em paramountplus.com se já tiver uma. Esteja ciente de que o desconto para estudantes não pode ser aplicado a associações existentes do Paramount+.

Aqui está como obter um desconto de estudante Paramount Plus para 2023:

o primeiro passo é instalar o aplicativo Paramount Plus no seu dispositivo.

Registre-se em ParamountPlus.com para visitar o site da Paramount.

para visitar o site da Paramount. Clique no botão Experimente agora para começar.

Escolha o Plano Comercial Paramount Plus Limited no menu suspenso.



Visite ParamountPlus.com quando terminar de preencher o formulário e insira sua carteira de estudante para verificação.

Depois de se inscrever, você pode usar seus dados para fazer login no aplicativo ou navegador Paramount Plus no seu PC.



Para garantir seu status de estudante atual, o SheerID confirmará suas informações de estudante.

Já tem um desconto de estudante para o CBS All Access? Então você pode entrar na Paramount+ com suas informações de login do CBS All Access e mantenha sua taxa de estudante. Esta oferta não está disponível para assinantes atuais do Paramount Plus. Sua assinatura atual deve ser cancelada e uma nova com credenciais de estudante deve ser comprada se você quiser mudar para este pacote mais barato.

Em algumas situações, o aluno pode ser solicitado a fornecer informações extras, incluindo o upload de documentos que comprovem seu status de aluno. Esses documentos devem atestar o nome do candidato e a data do seu primeiro dia de aula em uma instituição de ensino superior de Título IV autorizada. Exemplos dados incluem:

ID da escola (com data de validade)

Histórico escolar

Documento da escola verificando seu nome e sobrenome, sua data de matrícula e sua escola

O usuário deve aguardar até que os documentos sejam analisados ​​e uma decisão seja tomada após enviá-los. Esse processo leva mais tempo do que a verificação inicial; A Paramount+ explica que pode levar até trinta minutos. Os candidatos serão informados dos resultados por e-mail.

Conclusão

O CBS All Access foi substituído pelo Paramount Plus. Enquanto Netflix, Amazon, Hulu e outros serviços controlam o mercado, o Paramount Plus oferece descontos impressionantes aos estudantes. Aqui, cobri tudo o que há para saber sobre o desconto de estudante Paramount Plus e como solicitá-lo. Leve sua identificação e beneficie-se do desconto de estudante Paramount Plus atual.

LEIA A SEGUIR: