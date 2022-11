Como organizar a agenda de estudos? Dicas para concurseiro!

Organizar a agenda de estudos para o concurso é um passo imprescindível caso você queira construir uma rotina equilibrada e que ajude na hora de absorver conhecimentos importantes sobre as diversas áreas a serem estudadas. Porém, como começar a montar essa agenda? O que pode ser feito para deixar a rotina mais organizada e, claro, funcional?

Neste texto, trouxemos algumas dicas para o concurseiro que deseja preparar um cronograma de estudos que funcione para ele. Acompanhe!

Como organizar a agenda de estudos para o concurso?

São diversas as formas de organizar a agenda de estudos, cabe a você avaliar o que pode fazer sentido para o seu caso. Afinal, cada pessoa pode ter um ritmo de estudos, o que contribui para a diferenciação entre o cronograma de um concurseiro e de outro.

De todo modo, a seguir elencamos 5 pontos que podem ser avaliados na hora de preparar a sua agenda. Vejamos:

1. Verifique o conteúdo que será cobrado na prova

Antes de qualquer coisa, é importante que você verifique o que será cobrado na prova. Até porque, como será possível estudar sem esse conhecimento importante? Pois é!

Portanto, considere analisar o edital e, se possível analise as provas que ocorreram nos anos anteriores. Em seguida, faça uma lista com os temas que serão cobrados para que você saiba exatamente o que deverá entrar na sua agenda.

2. Analise o tempo diário disponível para os estudos

Depois de verificar tudo o que será cobrado na prova, chegou a hora de analisar a sua rotina diária. Quanto tempo você tem disponível para os estudos?

Lembrando que não é recomendado negligenciar os hobbies e os momentos de descanso para se dedicar exclusivamente aos estudos, ok? Separe um bloco de tempo diário que seja saudável.

3. Separe os materiais que serão usados nos estudos

Agora chegou o momento de começar a organizar a agenda de estudos com base no que será estudado. Separe os materiais que você precisa para cada disciplina: livros, artigos científicos, simulados, vídeos, podcasts, infográficos, mapas mentais, figuras, etc.

Se for separar materiais digitais, prepare uma pastinha para cada matéria.

4. Crie a sua “trilha de aprendizagem”

Com os materiais em mãos, que tal criar uma verdadeira trilha de aprendizagem na hora de organizar a agenda de estudos?

Para isso, crie uma sequência didática para os conteúdos que você precisa estudar. O que deve ser aprendido primeiro? E por segundo? E por terceiro? Avalie isso com cuidado e crie um passo a passo que o ajude na hora de absorver conhecimentos valiosos.

5. Divida cada etapa de acordo com o tempo disponível em cada dia

Por fim, divida as etapas da sua sequência didática de acordo com o tempo disponível em cada dia de estudos. Qual etapa você estudará hoje? E amanhã?

Assim, pouco a pouco se tornará mais fácil organizar a agenda de estudos. Afinal, quando temos uma visão geral do que precisamos fazer e quebramos essas atividades em etapas claras, fica mais fácil incluí-las na nossa organização diária.

Boa sorte nos seus estudos para o concurso!