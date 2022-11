Algumas medidas podem contribuir na hora de promover o relacionamento interpessoal na empresa de forma efetiva. Porém, é necessário considerar a dinâmica do grupo para oferecer o melhor caminho para ele. Afinal, cada time pode ter uma postura diferente, e o líder precisa detectar isso para oferecer um suporte a mais na hora de incentivar bons relacionamentos profissionais.

A seguir, portanto, apresentamos algumas considerações que podem ajudar nesse sentido. Acompanhe e saiba mais.

Como promover o relacionamento interpessoal na empresa?

É dever do líder promover o relacionamento interpessoal na empresa para que o grupo possa ser engajado, focado e qualificado. Sem boas relações nos grupos, é possível que haja problemas na taxa de entregas de trabalhos, bem como pode resultar em conflitos que atrapalham o desenvolvimento da empresa. Ao mesmo tempo, promover boas relações na empresa também está intimamente relacionado com o aumento do bem-estar e da qualidade de vida dos colaboradores.

Sendo assim, considere as nossas dicas e veja quais delas fazem sentido para o seu espaço de trabalho:

1. Momentos de confraternização

A confraternização, sem dúvidas, pode ajudar na hora de promover o relacionamento interpessoal na empresa. Embora ela não seja tudo, ao mesmo tempo pode ser vista como algo bastante promissor quando pensamos no desenvolvimento de laços no trabalho. Afinal, quem nunca se aproximou de colegas durante um evento da empresa? Pois é!

Por isso, implementar eventos de confraternização na empresa é algo que pode desencadear a construção de laços positivos. Vale a pena experimentar essas atividades.

2. Atividades em equipe

E por falar em atividades, quando elas ocorrem em equipe é possível promover o relacionamento interpessoal na empresa. Você pode delegar atividades e tarefas que exigem a atuação de mais de um colaborador ao mesmo tempo, o que fará com que eles interajam e pensem em estratégias em conjunto.

3. Espaço para diálogo e exposição de ideias

Abrir um espaço para diálogo e exposição de ideias também é relevante. Além de promover a criatividade dessa forma, você também estará mostrando o quanto a opinião e o ponto de vista de cada um é importante e válido no ambiente de trabalho. Consequentemente, esses momentos de exposição de ideias poderá ajudar na hora de criar maiores interações entre os pares.

4. Incentivo à tolerância e ao respeito

A tolerância e o respeito devem fazer parte do ambiente de trabalho. Deixe clara a importância desse tipo de valor e mostre que as pessoas são todas diferentes e, por isso, todas têm muito valor a agregar à empresa e ao grupo de trabalho.

Fortalecer essa postura tolerante, impedindo que as diferenças sejam vistas de forma negativa, é um bom ponto a ser considerado na hora de promover o relacionamento interpessoal na empresa.

5. Treinamentos focados em relacionamento interpessoal

Por fim, você também pode contratar mentores e profissionais focados em oferecer treinamento para o relacionamento interpessoal dentro da empresa. Esse treinamento pode trazer dados e informações sobre empatia, escuta ativa, comunicação assertiva, entre outros fatores que impactam as relações.

Considere essa possibilidade e invista na criação de um ambiente muito mais comunicativo e saudável.