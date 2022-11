Como rastrear a localização de alguém com o número de telefone 2023

Às vezes você recebe uma ligação de um número desconhecido e fica preocupado em saber quem é. Isso é comum porque eventos como esses acontecem muito hoje em dia. Com o aumento de fraudes e golpes acontecendo em todo o mundo, está se tornando cada vez mais importante saber o que está ligando e de onde. Como resultado, muitas pessoas estão descobrindo maneiras de rastrear a localização de alguém com um número de telefone.

Portanto, se você está aqui, provavelmente recebeu uma chamada de spam e está pensando em quem é. Nós te dizemos, você está no lugar certo. Então, vamos começar com este guia.

Você pode realmente encontrar a localização de alguém com seu número de telefone?

A localização física de uma pessoa pode ser encontrada a partir de um número de telefone usando muitos métodos bem-sucedidos. Se você é um parceiro que se preocupa com a felicidade de seu cônjuge, essa é a pergunta que você deveria se fazer. Não é só que as empresas querem ficar de olho no paradeiro de seus funcionários; eles querem fazê-lo com rigor.

O uso de um número de telefone celular por si só tornou mais fácil verificar e rastrear a localização precisa de entes queridos, conhecidos ou colegas. Também é importante notar que uma infinidade de sites e aplicativos se gabam de poder localizar a localização atual de um telefone sem nenhum custo.

Alguns usuários reclamaram que as ferramentas gratuitas não se comparam favoravelmente ao software pago confiável. Infelizmente, nem todos os sites fornecem uma localização precisa. Diante disso, faz sentido empregar recursos pagos ou programas que só podem rastrear locais que tenham um número de telefone.

Na verdade, vocês não são agentes federais ou algo próximo a eles, então rastrear a localização em tempo real apenas com o número de telefone não é realmente possível. No entanto, existem maneiras de rastrear um número de telefone ou uma pessoa se você puder se aproximar do dispositivo dela.

Como rastrear a localização de alguém com número de telefone em 2023

Existem muitos aplicativos inúteis na Internet que existem apenas para chamar a atenção e não fornecem informações de localização suficientes. No entanto, se você tiver o número de telefone e usar um aplicativo de rastreamento confiável, poderá encontrar facilmente a localização deles.

Dependendo das restrições de segurança em seu país, pode ser difícil rastrear a localização de alguém com um número de telefone. Por outro lado, em alguns países, sites como o CNAM Lookup podem ajudá-lo.

Outras formas incluem certos aplicativos, como FindMyiPhone (iPhone), Encontre Meu Dispositivo (Android), Spyera e Whitepages. Examinaremos esses aplicativos e sites em detalhes na próxima seção.

Melhores aplicativos e sites para rastrear alguém usando o número de telefone

Se você estiver próximo (próximo) de alguém que ama ou odeia, pode usar esses aplicativos para rastrear a localização deles apenas com números de telefone. No entanto, lembre-se de que são aplicativos pagos e você terá que gastar algum dinheiro para usá-los.

No entanto, as funções que esses aplicativos oferecem são inigualáveis ​​e uma das melhores. Se você acha que seu parceiro está traindo você, esses aplicativos podem ajudá-lo a pegá-lo em flagrante e no local.

1. mSpy

Nosso aplicativo espião de telefone favorito é o mSpy, e é por isso que ele está em todas as listas dos melhores aplicativos espiões para telefones. A simplicidade de instalação e operação do aplicativo é uma grande vantagem para nós. Ele funciona perfeitamente com os sistemas operacionais móveis da Apple e do Google. Quando você usa o aplicativo para rastrear um telefone, ele mostra as coordenadas exatas em um mapa detalhado.

Você também pode visualizar o histórico de rotas em um período de tempo específico com este aplicativo. O painel mSpy fornece uma grande quantidade de informações, incluindo coordenadas de GPS, endereço, precisão pontual e hora atual.

2. Cocospy

O Cocospy é um dos melhores aplicativos de rastreamento de celular que temos porque pode monitorar a localização de um alvo em tempo real. A funcionalidade de rastreamento de localização do aplicativo facilita o monitoramento do paradeiro do dispositivo desejado aqui e agora e no passado. Por meio de satélites, redes sem fio e chips de celulares, é possível rastrear seus movimentos.

Você também pode ver quando o dispositivo de destino chegou e saiu de um determinado local. Graças ao acesso remoto do Cocospy aos detalhes do cartão SIM de um telefone, determinar a localização baseada na rede do dispositivo também é muito fácil. Você pode visualizar o número IMEI, verificar as informações da operadora e receber alertas sempre que o cartão SIM for trocado.

3. MobileSpy

Mobilespy é um aplicativo espião de telefone que faz o que outros aplicativos semelhantes fazem: monitorar o smartphone de um alvo em tempo real para ver coisas como mensagens de texto, registros de chamadas e uso de mídia social.

Ele também faz o corte devido à precisão com que pode identificar a localização do dispositivo de destino. O Mobilespy integra várias tecnologias em seu sistema de rastreamento, permitindo localizar com precisão um dispositivo móvel de interesse.

A localização precisa de um dispositivo individual neste exato momento pode ser vista em detalhes excruciantes graças ao rastreador GPS. Além disso, o rastreador Wi-Fi do telefone detalha todos os pontos de acesso Wi-Fi disponíveis na área.

4. uMobix

Quando se trata de monitoramento de dispositivos móveis, o uMobix é o aplicativo preferido de muitos pais. Se você não é pai, não se preocupe, todos podem usar. O aplicativo é capaz de monitorar a localização de um telefone em tempo real sem deixar rastros perceptíveis no gadget de destino. Seu sofisticado rastreador GPS e o mapa interativo que o acompanha facilitam o monitoramento em tempo real do paradeiro de uma criança por seus pais.

O uMobix faz mais do que apenas controlar onde um dispositivo está a qualquer momento; ele também recupera o histórico completo de onde o proprietário esteve, completo com registros de data e hora. É por isso que não temos reservas em chamar o uMobix de uma excelente escolha para manter o controle sobre as crianças.

Como rastrear a localização de alguém se você não consegue acessar o telefone?

Os aplicativos acima são úteis apenas se você puder acessar o telefone daqueles que deseja rastrear. No entanto, se o telefone não estiver acessível, você não terá muitas opções além desses aplicativos com recursos limitados. Como já esclarecemos, vocês não são Agentes Federais ou agências de Execução, então rastreie tendo isso em mente.

rastreamento celular

O Cell Track é diferente de qualquer uma das outras opções aqui para rastrear a localização de um telefone. Para começar, não custa nada fazer uso dele. Em segundo lugar, você pode monitorar um dispositivo de destino remotamente sem realmente tê-lo em sua posse. Envie o número que deseja monitorar e faremos o resto.

Em seguida, o Cell Track enviará uma mensagem de texto para o dispositivo com uma URL exclusiva. O Cell Tracks ativa a antena GPS do telefone assim que o proprietário clica no link e envia sua localização. Mesmo que o telefone não tenha uma antena GPS, o Cell Track ainda pode ajudá-lo a encontrá-lo recuperando seu endereço IP.

Rastrear IMEI

Se você perdeu seu telefone, deve usar o aplicativo Rastreie IMEI. Você pode rastrear um telefone online inserindo seu número IMEI neste serviço gratuito do site. Todo celular fabricado tem um número IMEI especial.

É impossível que dois telefones compartilhem o mesmo número IMEI. Se você precisa descobrir onde está um telefone perdido ou roubado. Se você inserir o número IMEI aqui, poderá obter um mapa mostrando onde seu telefone está localizado no momento.

Prenda um trapaceiro

O objetivo do Bust a Cheater, como o nome sugere, é desmascarar os golpistas que o perseguem pelo telefone. Ao revelar sua localização, endereço e outros detalhes cruciais em tempo real, isso destrói seu senso de anonimato.

Basta digitar o número de telefone que deseja rastrear na página principal do portal e ele retornará a localização do dispositivo. Tenha isso em mente se você confiar neste serviço, porque nem sempre é confiável.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode rastrear a localização de alguém usando seu número de telefone. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Na nota final, gostaríamos de sugerir que não desanime se você não conseguir rastrear alguém porque não está com ela ou o telefone dele porque as coisas não funcionam assim. Por outro lado, se você foi enganado por alguém, visite as autoridades locais para ajudá-lo com isso.

