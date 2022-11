O Nintendo Switch Console ajuda você a jogar seus jogos favoritos em casa ou em qualquer lugar. Você pode usar o dock com ele para se conectar à sua TV e os controladores Joy-Con para jogar com seus amigos.

As crianças podem usar o console Nintendo para jogar e comprar coisas diferentes na Nintendo eShop. Os recursos de Controle dos Pais permitem que os responsáveis ​​limitem o uso das crianças. Ao ativar esse recurso, você obtém um PIN; sem isso, as crianças só podem usar o recurso limitado no console.

O que fazer se você esquecer o PIN do controle parental do Nintendo Switch?

Se você definir o recurso de Controle dos Pais no Nintendo Switch, mas esquecer o PIN, poderá causar problemas ao alterar as configurações. Portanto, você precisa recuperar o PIN, mas pode não saber o método correto. Neste artigo, ajudarei você a saber o que fazer se esquecer o pin de controle dos pais do Nintendo switch.

Como redefinir o PIN do controle dos pais do Nintendo Switch em 2023

Todos nós esquecemos as coisas, e é comum esquecer o PIN do Controle dos Pais do Nintendo Switch. Mas não se preocupe; existem algumas maneiras de alterar ou redefinir o PIN.

Você pode seguir facilmente algumas etapas mencionadas abaixo e alterar ou redefinir o PIN. Embora as etapas sejam fáceis, você pode enfrentar problemas ou erros ao fazer isso, então sugiro que siga o processo passo a passo.

Como encontrar um PIN de controle dos pais da Nintendo esquecido?

O aplicativo Nintendo Parental Control mostra o PIN atual e é melhor verificá-lo antes de prosseguir para o processo de redefinição.

As etapas abaixo ajudam você a encontrar seu PIN de controle parental atual:

Primeiro, abra o aplicativo Controle dos Pais no seu dispositivo.

No canto superior direito, você encontrará o Definições opção; clique nisso.

Em seguida, clique em ALFINETE ; você também terá uma opção que diz PIN atual clique nele para ver seu PIN atual.

Como redefinir um PIN de controle dos pais do Nintendo Switch esquecido?

Se você não conseguiu encontrar o PIN esquecido do Controle dos Pais da Nintendo usando o método acima, redefina o PIN.

Você pode usar a opção Esqueceu o PIN ou Alterar PIN para fazer isso. Eu compartilhei os dois métodos com as etapas abaixo.

A opção Alterar PIN está disponível no console e no aplicativo móvel de controle parental. Mas, se o aplicativo de controle parental não estiver vinculado, você pode usar o seguinte método no console Nintendo Switch.

Primeiro, vá para o Configurações de sistema .

Role para baixo até encontrar Controle dos Pais e depois de encontrar a opção, clique nela.

Em seguida, clique em Mudar configurações .

Ele mostrará uma mensagem sobre o aplicativo de controle dos pais; clique no sinal de cruz para descartá-lo.

Em seguida, clique em Alterar PIN ; você encontrará outra opção que mostra as configurações de alteração; se você deseja remover quaisquer restrições, clique nele.

Digite o PIN desejado duas vezes e pressione UMA no console.

Se o método acima não funcionar, você pode usar a opção Esqueceu o PIN para redefinir o PIN. Mas, para isso, você precisa ter a chave mestra.

Você pode fazer isso facilmente seguindo as etapas abaixo:

No menu INÍCIO, clique no ícone Controle dos Pais ou vá para as Configurações do Sistema.

Em seguida, selecione Controles dos pais.

Agora selecione Definir Controle dos Pais.

Clique no sinal de mais ou negativo na tela e selecione PIN esquecido .

Ele fornecerá um número de consulta que você pode fornecer ao Suporte ao cliente para receber uma chave mestra.

Agora, em seu console Nintendo, pressione Digite a chave mestra e digite a chave que você obteve no suporte ao cliente.

Em seguida, insira uma combinação de números fácil de lembrar como seu PIN de controle parental.

Por fim, o PIN é alterado e você pode pressionar o botão Início para sair das configurações.

Usando o aplicativo móvel, você também pode redefinir o PIN de Controle dos Pais do Nintendo Switch esquecido. Mas, para isso, você deve garantir que o aplicativo móvel esteja vinculado ao Nintendo Switch.

Vincular o aplicativo móvel permite que você controle facilmente o switch para seus filhos e, se ainda não estiver vinculado, será melhor vinculá-lo primeiro.

O processo é dividido em duas partes; primeiro, você deve concluir algumas etapas no console e depois no seu dispositivo móvel.

No console, siga os passos abaixo:

Primeiro, vá para as Configurações do sistema no aplicativo.

Em seguida, clique em Controle dos pais.

Agora clique em Alterar configurações.

Em seguida, selecione o Definir com dispositivo inteligente opção.

Pode pedir sua confirmação; em seguida, selecione Sim.

Agora, selecione o Próximo botão e digite o código de registro.

Em seguida, selecione Vincular.

Finalmente, selecione o Continue a configuração no dispositivo inteligente opção.

As etapas no console Nintendo terminaram. Você precisa concluir o restante das etapas no seu telefone. Então, siga estes passos abaixo:

Abra as configurações internas do aplicativo.

Clique em PIN.

Toque na opção Alterar PIN e insira o PIN desejado.

Em seguida, clique em Salvar .

Conclusão

Portanto, este artigo explica o que fazer se você esquecer o PIN do controle dos pais do Nintendo Switch em 2023? Você pode recuperar ou redefinir facilmente o PIN esquecido do controle dos pais do Nintendo Switch usando esses métodos. Espero que você tenha entendido todas as etapas com clareza e obtido um novo PIN. Se você ainda tem algo a perguntar, deixe nos comentários abaixo.

