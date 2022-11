Como revisar o guia completo de atividade de login recente do PayPal (2023)

Geralmente acontece quando queremos revisar nossa atividade de login recente para o PayPal, mas os usuários não podem fazer isso, pois não há uma maneira direta de fazer isso. No entanto, falando sobre o PayPal, os usuários podem usar o serviço para enviar dinheiro para amigos e familiares, fazer compras, aceitar pagamentos ao vender itens ou serviços online e receber pagamentos ao vender itens ou serviços online.

No entanto, recursos de pagamento seguro, como criptografia e proteção de compra, estão disponíveis no PayPal para ajudar a proteger seus dados e dinheiro. Mas, de qualquer forma, vamos verificar as etapas necessárias para revisar Atividade de login do PayPal.

Como revisar a atividade de login recente do PayPal 2023

Para revise sua atividade recente de login do PayPal, você deve executar algumas etapas simples e fáceis. Então, vamos conferi-los:

Inicialmente, faça login em sua conta do PayPal com seu E-mail e Senha na página de login do PayPal em seu navegador de desktop. No canto superior direito, clique no Definições ícone de engrenagem. Selecione os SEGURANÇA aba. Selecione Atualizar ao lado de Login automático . Para ativar o login automático em todos os dispositivos, clique em Permitir . Você deve clicar no Ativar PayPal One Touch botão para confirmar a alteração. No Segurança guia, clique no Atualizar opção novamente. Aqui você pode ver os dispositivos conectados ao PayPal.

Como você muda seu PayPal de comercial para pessoal?

Na maioria das vezes, os usuários do perfil comercial desejam alterar sua conta para um perfil pessoal, mas precisam de ajuda para fazer isso. Assim, caso também pretenda alterar o seu PayPal de empresarial para pessoal, siga os seguintes passos:

Você pode fazer login em PayPal usando o navegador da área de trabalho. Depois disso, você precisa acessar sua conta comercial do PayPal. Você precisará do seu endereço de e-mail e senha para fazer isso. Role a página e clique Contato . Vou ao Centro de ajuda página e clique em Central de mensagens Para criar uma nova mensagem de consulta, clique em Nova mensagem . Escolha o Perfil da conta e configurar da lista. da lista. Em seguida, selecione a opção de atualizar ou rebaixar sua conta Por último, mas não menos importante, digite sua solicitação detalhada no Caixa de mensagem e clique Enviar email .

Como você sabe se o seu PayPal é comercial ou pessoal?

Agora, você sabe como mudar de um perfil comercial para um perfil pessoal, mas como saberá qual conta você criou? Bem, não se preocupe! Confira estas etapas:

Em primeiro lugar, faça login na sua conta do PayPal com o seu E-mail e Senha abrindo a página de login do PayPal em seu navegador de desktop. No canto superior direito, clique no Definições ícone de engrenagem. Debaixo Conta opções, se indicar Converter para uma conta comercial então você está usando um Conta pessoal

Algumas perguntas frequentes:

Como excluir uma conta comercial do Paypal?

Usar uma conta do PayPal para várias pessoas pode parecer mais conveniente, mas pode causar vários problemas. Quando você e seus colegas de trabalho compartilham a mesma conta, haverá várias confusões e a privacidade será comprometida.

Faça login na sua conta comercial do PayPal visitando a página de login do PayPal no navegador do seu computador. Em seguida, clique no Definições ícone de engrenagem. Agora você pode fechar sua conta selecionando Feche sua conta debaixo Conta opções. Finalmente, clique Fechar conta para a mensagem perguntando: Tem certeza de que deseja encerrar sua conta? para confirmar o processo de exclusão.

Você pode excluir uma conta limitada do PayPal?

Você não pode excluir uma conta limitada do PayPal. Para encerrar ou excluir sua conta do PayPal, você deve atender a certas limitações. Se você tiver uma limitação de conta, ficará temporariamente impedido de sacar, enviar ou receber dinheiro.

No entanto, sua conta pode ter limitações, mas isso não significa que você tenha feito algo errado. As limitações são usadas para proteger compradores e vendedores.

O fechamento da conta do PayPal afeta o crédito?

Você só precisa se preocupar com sua pontuação de crédito depois de pagar todas as suas dívidas restantes antes de fechar uma conta do PayPal. Se não houver dívidas em sua conta do PayPal e você fechar a conta, isso não afetará você. No entanto, você precisa ser corrigido se optar por fechar sua conta e ter dívidas restantes. Isso afetará negativamente sua pontuação de crédito.

O PayPal é uma agência de relatórios de crédito?

O PayPal está se reportando às agências de crédito no final de 2019. Usar seu cartão de crédito afetará sua pontuação de crédito, já que o PayPal se reporta às agências de crédito em 2019. Você perderá pontos em sua pontuação de crédito se não pagar uma conta ou fechar uma conta com dívidas .

Com uma pontuação de crédito baixa, você pode precisar de ajuda para fazer compras futuras e pagar suas contas mensais. Portanto, certifique-se de fazer todos os pagamentos e pagar suas contas em dia, se quiser manter sua pontuação de crédito.

Empacotando

Então, é assim que revise sua atividade recente de login do PayPal. Esperamos que você ache este artigo útil. Agora, se você tiver alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo e nos avise. Certamente iremos ajudá-lo ainda mais em relação às suas dúvidas.

