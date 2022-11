Como riscar texto no Discord 2022: Discord Crossout

Discord é uma plataforma popular onde as pessoas podem conversar umas com as outras. Esta é uma plataforma de jogos onde os jogadores podem interagir com outros jogadores ou seus fãs. O aplicativo está equipado com muitos recursos que o tornam uma das melhores plataformas existentes. O aplicativo é único em si. Você pode criar seus servidores que variam de acordo com a finalidade e pedir que outras pessoas participem para que você possa conversar com eles. Se você usar o Discord pela primeira vez, poderá achar um pouco difícil. Você pode não conseguir acessar os recursos básicos, como riscar o texto, colocá-lo em negrito, torná-lo itálico ou algo assim.

Como riscar texto na discórdia

Se você não souber como riscar o texto no Discord, siga as etapas deste artigo. Discutimos as etapas para cruzar nosso texto no Discord neste artigo.

Riscar o texto na discórdia

Você pode riscar ou tachar texto no Discord usando o til (~) tecla no teclado. Para riscar o texto no Discord, siga as etapas abaixo-

Como fazer um rasurado no Discord

Digite o texto que deseja riscar.

Agora destaque o texto e passe o mouse sobre ele até ver uma pequena barra preta sobre ele.

Agora clique no ícone ‘S’ para riscar ou riscar o texto no Discord.

Você pode inserir seu texto entre os dois tils (~), antes e depois. Por exemplo, se você quiser eliminar o texto ‘hey’, você deve mantê-lo assim ‘~~ei~~‘ no Discord. Quando você enviar no Discord, este texto aparecerá como ‘hey’ no Discord.

Da mesma forma, também existem outros atalhos, que permitem que você coloque o texto em negrito, sublinhe-o ou marque-o em itálico. Dada a seguir são atalhos para fazê-lo-

Audacioso- Para deixar seu texto em negrito, coloque dois asteriscos em ambos os lados do texto. Por exemplo, ‘**negrito**.

Itálico- Se você quiser deixar seu texto em itálico, basta colocar um asterisco ou um sublinhado em ambos os lados do texto. Por exemplo, *itálico* ou _itálico_ .

Sublinhado- Se você quiser sublinhar o texto, coloque dois sublinhados em ambos os lados do texto. Por exemplo, __sublinhado__.

Se você estiver usando a versão para desktop ou a versão do navegador do Discord no seu PC, terá mais alguns atalhos no menu de contexto para fazer isso.

Você pode clicar no ‘B‘ para negrito ou pressione o ícone ‘I’ para deixar o texto em itálico após realçá-lo.

GUIAS RELACIONADOS:

Palavras finais

Ao fazer isso, você pode riscar o texto no Discord. Seguindo as etapas mencionadas neste artigo, você poderá riscar o texto no Discord para celulares e PC.