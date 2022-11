Como saber se meu e-mail foi recuperado no Outlook (2023)

O Microsoft Outlook é um dos clientes de e-mail mais populares do mundo. Quase 60% dos profissionais que trabalham online o utilizam por conveniência e segurança. Ele também oferece vários recursos, e um deles é recuperar um email no Outlook. No entanto, muitos usuários ficam confusos quando alguém se lembra de um e-mail e não conseguem saber se ele foi lembrado com sucesso. Aqui está nosso guia para ajudá-lo a entender se seu email foi recuperado no Outlook.

O que é Recall no Outlook?

Se alguém cancelar uma mensagem no Outlook, a mensagem em outras palavras será recuperada ou chamada de volta da caixa de entrada do destinatário. Com o recurso de rechamada no Outlook, você também pode substituir ou substituir a mensagem de substituição. Por exemplo, se você precisou incluir um anexo em seu e-mail, mas esqueceu de fazer isso, pode cancelar a mensagem, adicionar o anexo e enviá-lo novamente.

A recuperação de mensagens no Outlook só é permitida se ambos os usuários tiverem contas de email do Microsoft 365 ou do Microsoft Exchange na mesma organização. Isso significa que, se você enviar uma mensagem do Gmail ou Yahoo.com, ela não poderá ser recuperada. Com isso dito, vamos tentar entender como você pode saber se alguém se lembrou de uma mensagem.

No entanto, mesmo antes de fazer isso, você deve ter algumas coisas em mente antes de recuperar um email no Outlook:

O destinatário não deve ter aberto seu e-mail enviado. Vocês devem estar usando o Microsoft 365 ou uma conta de email do Microsoft Exchange. As mesmas organizações estão gerenciando seu e-mail. Por exemplo – Hotmail para Hotmail. Gmail para Hotmail não funciona. Você deve estar usando o cliente de desktop para Microsoft Outlook para executar esta ação. Você não pode usar o cliente web. Embora a configuração do Outlook em smartphones seja mais fácil hoje em dia, o recall também não funcionará lá. Verifique se o email não está protegido pela Proteção de Informações do Azure. Se estiver protegido, você não poderá recuperá-lo.

Agora que você conhece todas as condições, verifique se seu e-mail atende a isso. Continue lendo adiante.

Como recuperar um email no Outlook 2023

Antes de saber que sua mensagem foi recuperada com êxito no Outlook, você precisa saber como pode realmente recuperar uma mensagem no Outlook. Então, vamos ver os passos que você precisa seguir:

Inicie o Microsoft Outlook e, no painel esquerdo, vá para o Itens enviados pasta. Agora Duplo click na mensagem que você deseja recuperar. Simplesmente selecionar a mensagem não permitirá que você a recupere. Se você estiver usando o Faixa de opções clássicavou ao Mensagem aba. Agora vá para Ações. A partir daí clique em Relembre esta mensagem. No entanto, se você estiver usando o Faixa de opções simplificadavocê deve selecionar o Mensagem guia e, em seguida, vá para Mais Comandos (…). Depois disso, aponte para Ações e clique em Lembrar Esta mensagem.

Bem, é assim que você recupera mensagens no Outlook. Na próxima seção, mostraremos como entender se seu e-mail foi recuperado com sucesso.

Como saber se meu e-mail foi recuperado no Outlook?

Depois de executar as instruções acima, você receberá uma caixa pop-up que lhe dará algumas opções. Haverá duas opções: Excluir cópias não lidas desta mensagem e Excluir cópias não lidas e substituí-las por uma nova mensagem. Escolha a opção apropriada que se adapte à sua necessidade.

E agora o passo final. Você verá uma caixa de seleção que diz: Diga-me se o recall for bem-sucedido ou falhar para cada destinatário. Depois de marcar essa caixa, você receberá uma notificação do Outlook toda vez que recuperar uma mensagem que informará se o email foi recuperado com êxito.

E-mail de recuperação do Outlook

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode saber se seu email foi recuperado com sucesso no Outlook. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se precisar de mais ajuda, não hesite em comentar abaixo. Além disso, muitos usuários relataram recentemente que o Microsoft Outlook não está abrindo no Windows 10/11, verifique isso também.

GUIAS RELACIONADOS: