como se preparar psicologicamente para a prova?

Foto: Agência Brasil

Quando se pensa no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a ansiedade é um dos sentimentos que acompanham os estudantes de perto. A expectativa de ingressar na universidade que deseja, de cursar o curso dos sonhos, nas possibilidades de futuro. Tudo isso pode se tornar, até mesmo, uma barreira diante à prova.

De acordo com a psicóloga Daniela Nascimento, provas e exames costumam despertar gatilhos de ansiedade, já que, são situações de avaliação de desempenho.

“Tendemos a ficar nervosos quando sabemos que estamos sendo avaliados. Questões como falhar em um exame ou perder em uma prova podem estar ligadas também à forma que a pessoa lida com perdas, erros e frustrações”, explicou a especialista.

Segundo a psicóloga, é preciso lembrar que os jovens muitas vezes ainda não estão preparados para lidar com uma escolha profissional, além do significado da prova que, para muitos, pode ser de momento decisivo.

“Não podemos esquecer que alguns jovens ainda não estão preparados para uma escolha profissional e estão ali para atender às expectativas dos pais. Outro ponto de atenção é o significado da prova, para muitos jovens esse momento é uma etapa decisiva para a concretização de um sonho ou de independência financeira ou de oportunidade de estudo”, analisa.

Mas afinal de contas, é possível controlar a ansiedade antes do Enem?

O primeiro ponto, de acordo com a psicólogo, é entender que a expressão “controlar a ansiedade” é, por si só, um problema. É preciso que a ansiedade seja tratada de forma mais mais natural, e isso inclui a proximidade do Enem.

“A expressão ‘controlar a ansiedade’ é por si só um problema. Ansiedade é um sentimento, e como todos os sentimentos, nós não temos o controle de não sentir. O problema que aprendemos que podemos controlar o que sentimento e então, essa luta para tentar controlar as emoções acaba sendo improdutiva e gera mais ansiedade”, esclarece.

Um dos caminhos para lidar com isso é entender a própria história com a ansiedade e de que forma ou em quais momentos ela costuma aparecer.

“Portanto, o que podemos fazer é entender a nossa história com a ansiedade, em que situações ela costuma aparecer e como podemos lidar com ela de uma forma mais natural. Em casos de avaliação, provas, concursos, a primeira coisa é entender o significado que o resultado terá pra quem está se submetendo ao processo seletivo”, pontuou.

Outro ponto, segundo a psicóloga, é entender que ansiedade é também uma sinalização de que algo importante vai acontece.

Foto: Divulgação

“O significado, geralmente, é de grande importância, afinal, dali pode surgir uma porta aberta para futuros objetivos na vida daquela pessoa ou não. A segunda questão é que a ansiedade sinaliza que algo importante está por vir, se não, ela não estaria presente. Então, é natural que haja ansiedade antes de um exame como esse. O caminho é dar abertura para a presença desse sentimento numa situação como esta”, pontua.

Hábitos saudável como alimentação leve, atividade física, sono regulado e relações sociais próximas podem ajudar a lidar com a ansiedade. Além disso, algumas habilidades precisam ser instigadas, mas com tempo correto.

“Lidar com a ansiedade exige habilidades que não são apreendidas do dia pra noite. É necessário treino e, a minha sugestão, é que técnicas de manejo de ansieda nunca devem ser colocadas em prática apenas no momentos que a ansiedade surge”, disse ao iBahia a psicóloga Daniela Nascimento.

A ansiedade causa, inclusive, reações no corpo, já que o desejo é se livrar da sensação de “perigo”

“Quando estamos ansiosos, nosso corpo apenas está focado em se livrar do perigo (real ou fantasioso) e, por isso, se não há treino anterior, a pessoa não consegue o que deseja (se acalmar) e gera frustração”, explica.

O ideal, conforme a psicóloga, é de que as técnicas de manejo de ansiedade sejam treinadas, junto com alguns exercícios que podem auxiliar o processo tanto no dia-a-dia quanto nos dias das provas do Enem.

“O ideal é que técnicas de manejo de ansiedade sejam treinadas quando a pessoa não está se sentindo ansiosa e, portanto, com a mente e corpo disponíveis para a aprendizagem.

Algumas habilidades e exercícios importantes são: atenção ao momento presente, respiração diafragmática e observação do ambiente”, finaliza.

O Enem acontece nos dias 13 e 20 de novembro, nas versões impressa e digital.

Leia mais sobre Enem 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.