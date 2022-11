Você já pensou em comer aquele chocolate especial, que agrada diversos paladares e por um preço bem acessível? Esta é a proposta da Brasil Cacau. Por isso que hoje, nós vamos indicar como ser um franqueado Chocolates Brasil Cacau.

Conheça a história da Brasil Cacau

A franquia Brasil Cacau foi criada em 2009, com a intenção de ser uma aposta mais acessível de chocolate de qualidade superior. Sua fábrica está localizada no sul do estado de Minas Gerais, possuindo alta tecnologia em um espaço de mais de 30 mil m2.

A marca se preocupa em atender os sabores do Brasil em sua produção de chocolates, atendendo assim, uma grande clientela. Realiza investimentos na produção de chocolates menos doces, e com maior quantidade de cacau, para atender à clientela light e diet.

Em 2009, a marca venceu o prêmio Empreendedor Brasil, na categoria de “Empreendedorismo e Inovação”. A empresa possui parceria com a Advent International, que investe na empresa a longo prazo, oferecendo conhecimento de empresa varejista, além de investimentos em tecnologia de ponta.

Quais são os produtos comercializados pela franquia?

A franquia é especializada na comercialização de chocolates finos, com diferentes sabores, preços e opções de consumo. Para tanto, oferece:

Para consumo próprio: trufas, chocolates da linha Pegue & Leve e tabletes maciços ou recheados (como o Gato Mia, Dinda e Quero Mais);

Para presentes: com opções para diferentes faixas de preço, e para todos os públicos;

Cafés: de vários tipos;

Acessórios para presentes;

Sorvetes;

Fondues;

Bomboniere.

Como ser um franqueado Chocolates Brasil Cacau?

Para ser um franqueado Chocolates Brasil Cacau, é preciso atender a alguns requisitos como:

Conhecer os modelos de franquia oferecidos

Para ser um franqueado, é preciso conhecer inicialmente os modelos de negócio disponibilizados pela franquia, para escolher a que mais se adequa às suas necessidades. São eles:

Primeiramente, a loja completa: para instalar em ruas, shoppings, metrôs, galerias, redes varejistas e aeroportos. Oferece os serviços de chocolataria, cafeteria e sorvete.

Em segundo lugar, o quiosque 1: para ser implantado em shoppings e galerias. Disponibiliza os serviços de bomboniere, fondue, cafeteria e sorvete.

Logo em seguida, há o quiosque 2: para instalação em shoppings e galerias. Oferece os serviços de bomboniere, fondue e sorvete.

Por último, o modelo de quiosque 3: também é pensado para estar em shoppings e galerias. Conta com os serviços de bomboniere, fondue ou sorvete.

Identificar se o seu perfil se encaixa com a marca

A saber, para ser um franqueado, é preciso que você atenda a alguns requisitos que são exigidos pela franqueadora, como:

Primeiro de tudo, possuir vontade de ter o seu próprio negócio;

Logo após, realmente ter identificação com o segmento de chocolate;

Em seguida, é preciso valorizar a satisfação do cliente;

Possuir, ainda, dedicação exclusiva para o negócio;

Gostar de trabalhar com pessoas;

Por último, é fundamental a noção de gestão de empresa.

Avaliar se o espaço em que você pretende abrir o negócio, comporta uma unidade

Dessa forma, a franquia dá preferência por cidades que possuem mais de 80 mil habitantes, privilegiando locais que contam com um grande fluxo de pessoas como:

Shoppings;

Centros comerciais;

Estações de metrô;

Supermercados;

Ruas de comércio.

Saber como funciona a seleção dos franqueados

A seleção dos franqueados passa por diferentes etapas, que são:

Realizar a inscrição no site da franquia;

Participar de palestras da franquia;

Passar pela entrevista para identificação do perfil do candidato a franqueado com a marca.

Após aprovação, basta definir o local para a instalação da unidade franqueada. A franqueadora ajuda neste processo;

A franqueadora envia a COF para o candidato a franqueado, que deverá analisar e tirar todas as dúvidas;

Por fim, se encaminha o Contrato de Franquia para análise e assinatura.

Sendo assim, de acordo com a franqueadora, cada etapa leva em torno de 30 dias para a efetivação.

Quanto custa uma unidade franqueada da Chocolates Brasil Cacau?

Para investir em uma unidade franqueada da marca, avalie sempre os números oferecidos pela franqueadora, que variam de acordo com o modelo de negócio escolhido pelo franqueado:

Primeiramente, o investimento inicial: a partir de R$ 190 mil;

Em segundo lugar, a taxa de franquia: a partir de R$ 20 mil;

Logo após, tem-se a média de rentabilidade: entre 10% e 15%;

Necessidade de capital de giro: R$ 60 mil;

Comprovar capital: R$ 250 mil;

Finalizando, há a estimativa de retorno do investimento: em até 36 meses.

Assim, investir em uma franquia Chocolates Brasil Cacau, não exige um perfil específico, desde que atenda às necessidades da franqueadora.

Por fim, lembre que o investimento é alto, mas a rentabilidade é atrativa e os produtos comercializados são muito saborosos! Dessa forma, aproveite as dicas de hoje e comece seu negócio!