Como solicitar feedback anual – passo a passo

Solicitar feedback anual e receber esse tipo de retorno do chefe e da liderança pode ser algo bastante interessante. Por meio dessa prática, você poderá analisar quais são os seus pontos de melhoria e como tem sido o seu desenvolvimento enquanto profissional. Afinal, às vezes nem nos damos conta de tudo o que fizemos ao longo do ano, e com o auxílio de um bom feedback podemos ter uma visão mais clara nesse sentido.

Pensando nesses fatores, fizemos este conteúdo com algumas dicas que podem ajudá-lo nesse momento. Vamos refletir juntos!

Como solicitar feedback anual?

Antes de qualquer coisa, é preciso saber solicitar feedback anual para que você possa ter essa importante conversa com o seu chefe. Isto é, não espere que ele tome essa iniciativa caso esta não seja a cultura da empresa. Se você já está trabalhando neste local há algum tempo, e o chefe nunca deu um feedback de fim de ano, considere solicitar isso de forma explícita.

Quem sabe, dessa forma, você consegue criar essa cultura dentro da corporação? Vejamos como isso pode ser feito e de que maneira o feedback pode acontecer:

1. Faça isso por e-mail

Considere solicitar feedback anual por e-mail, para deixar documentado e não ter chances de que o seu chefe se esqueça dessa importante conversa. Algo como “Chefe, gostaria de conversar com você sobre o meu desempenho este ano, apresentando as metas atingidas, as que precisam ficar para o ano que vem, etc. Também gostaria de saber a sua opinião sobre os meus resultados e desenvolvimento. Podemos no dia XX?”.

Perceba que descrever o motivo da conversa é interessante, e caso o chefe se mostre um pouco defensivo para esse tipo de reunião, comente que a opinião dele é muito importante para você. Demonstre, dessa forma, um desejo genuíno por crescer.

2. Comente em uma reunião

Se o seu chefe não agendar com você por e-mail, reforce o desejo de receber um feedback anual por meio de uma conversa sincera. Você pode reservar os últimos cinco minutos de uma reunião individual para dizer que deseja, realmente, ter uma conversa sobre o desempenho ao longo do ano. Não tenha medo de solicitar feedback anual!

Na hora da conversa…

Depois de conseguir agendar o seu feedback com o chefe, considere algumas dicas para ter bons resultados neste momento:

1. Apresente as metas atingidas e as remodeladas

Vá preparado para apresentar as suas metas atingidas ao longo do ano. Deixe claro todos os processos concluídos, apresente os resultados dessas demandas, etc. Ao mesmo tempo, seja sincero e comente sobre as metas que tiveram que ser remodeladas e que ficaram para o ano que vem. Procure deixar o seu chefe a par de tudo.

2. Questione o que poderia ter sido melhor e o que foi bem

Depois de apresentar os dados e os resultados, questione o que ele acredita que poderia ter sido melhor, e quais resultados ele acredita que foram bons. Deixe claro que a opinião dele é muito importante e, por isso, você deseja sinceridade total neste momento.

Dessa forma, vocês poderão discutir de maneira madura e franca sobre tudo o que foi atingido e sobre quais são as mudanças esperadas para daqui pra frente.

Boa sorte!