Companhia de teatro exibe peças infanto-juvenis em Salvador

Elenco da peça “Meio Ambiente Começa em Casa” | Foto: Mateus Duarte

A Avatar Companhia de Teatro está promovendo a exibição de duas peças teatrais protagonizadas por jovens atores. Os espetáculos acontecem no espaço Xisto Bahia, no Barris, bairro de Salvador, nos dias 9 e 10 de dezembro, com entrada de R$40.

Serão apresentadas as peças “Meio Ambiente Começa em Casa” e “As Princesas de Igbo”, ambas direcionadas para o público infanto-juvenil. Nesse sentido, os textos foram escritos de forma lúdica a fim de contribuir para o desenvolvimento da imaginação, a criatividade e intelectualidade das crianças.

Para isso, as peças foram construídas em volta de temáticas sociais como o racismo, diversidade, questões ambientais e respeito. No caso da peça “Meio Ambiente Começa em Casa”, a narrativa apresenta o conflito entre duas famílias, os Pereira Santana e os Santos Silva.

Elenco da peça “As Princesas de Igbo” | Foto: Mateus Duarte

A trama tem tom de comédia e busca explorar a discordância entre as duas famílias sobre a proteção ambiental. Já a peça “As Princesas de Igbo” aborda questões raciais a partir de uma perspectiva afro-futurística. A narrativa acompanha as princesas de Igbo e as guerreiras Pretenses e retrata situações de combate ao racismo e respeito à diversidade.

A peça sobre meio ambiente será exibida sempre às 16h e 17h, nos dois dias. Já o espetáculo sobre as princesas de Igbo será exibida às 19h, também nos dois dias de programação.

