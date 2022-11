Computação na Educação Básica deve começar em 1 ano

Nas aulas de pensamento computacional as crianças aprendem desde os conceitos de robótica e inteligência artificial ao despertar do raciocínio lógico [Foto: Divulgação/Arquivo]

Sabe-se que o uso de tecnologia na educação é imprescindível para preparar os estudantes para as demandas do século XXI. E agora também é lei. O Ministério da Educação – MEC tornou pública a Resolução Nº 1, de 4 de outubro de 2022, que define normas sobre o ensino de Computação na Educação Básica, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, em todo o país, como complemento à Base Nacional Comum Curricular – BNCC.

Os estados, municípios e Distrito Federal têm o prazo de um ano, desde a homologação, para iniciar a implementação dessa diretriz. Já ao MEC caberá definir políticas para a formação de docentes, apoio ao desenvolvimento de currículos e de recursos didáticos compatíveis com as competências e habilidades.

O documento divide o ensino de computação em 3 eixos fundamentais, pensamento computacional, mundo digital e cultura digital, com aprendizagens que devem ser aplicadas de acordo com a série da criança, trabalhando desenvolvimento de algoritmos, pensamento criativo e crítico, hardware, softwares e redes de dados, além da participação consciente e democrática nas redes digitais.

Parceria Edubot

A metodologia Maple Bear é possível identificar princípios do pensamento computacional desde a educação Infantil, através de atividades com padrões, expressão de etapas para a realização de uma tarefa, manipulação de objetos para reconhecimento e aplicação de algoritmos e decomposição de problemas em partes. Porém, de olho em toda a potencialidade de oportunidades que as tecnologias oferecem, desde o ano de 2019, a ACBEU Maple Bear Canadian School incluiu na grade curricular do Ensino Fundamental, a disciplina Pensamento Computacional, com o objetivo de capacitar os estudantes para tornarem-se produtores de novas tecnologias.

Com a proposta já absorvida pelos estudantes, para o ano de 2023, a instituição inicia uma nova etapa, através da parceria com a EDUBOT, empresa brasileira, com sede no estado do Paraná, que traz um projeto inovador, já testado em várias escolas do Brasil com crianças a partir de 6 anos de idade.

No novo projeto, o pensamento computacional, conceitos de eletrônica e eletricidade, robótica e inteligência artificial e educação empreendedora serão trabalhados utilizando diferentes recursos tecnológicos, de modo a desenvolver habilidades relacionadas à tecnologia e ao raciocínio lógico, mas também as habilidades sócio emocionais.

“Além de estamos alinhados à resolução do MEC, que trata de normas sobre computação na educação básica como complemento à base curricular, entendemos a importância de ir além, oferecendo às crianças uma visão da tecnologia a sua volta, de modo que elas tenham acesso e experimentem a maior quantidade possível de recursos tecnológicos e que possam viver experiências de criar tecnologia, numa espiral da aprendizagem criativa com atividades maker”, destaca Marcia Schwartz, diretora da ACBEU Maple Bear.

Além dos equipamentos já disponíveis, a ACBEU Maple Bear também investiu em um painel com várias ferramentas à disposição dos estudantes, impressora 3D e cortadora a laser.

Para conhecer a proposta pedagógica da ACBEU Maple Bear Canadian School acesse o link: https://salvadorpituba.maplebear.com.br/pt/

