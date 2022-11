COMUNICADO sobre o novo valor do Auxílio Brasil de novembro

Em novembro, o valor do Auxílio Brasil pode ser menor para alguns beneficiários. Isso porque, alguns tiveram a aprovação do empréstimo consignado pelo programa social. Desse modo, com a contratação do crédito, as parcelas são descontadas diretamente do benefício, o que significa que o valor cai menor na conta.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a parcela do empréstimo consignado é descontada a partir do primeiro benefício depois da contratação do empréstimo.

“A data de 07/12 que aparece no extrato do contrato é o prazo para que a Caixa receba o valor do Ministério da Cidadania”, afirma o banco em nota.

O que fazer se eu não pedi o empréstimo e for descontado?

Neste caso, é preciso ligar para a central de atendimento do Ministério da Cidadania, pelo número 121. Na ocasião, basta informar a instituição financeira em que o contrato foi “fechado” e solicitar a devolução do valor. Caso haja algum desconto inesperado, o beneficiário pode ir até uma agência da Caixa para pedir a correção da situação.

Como consultar o valor que recebo de Auxílio com o empréstimo?

O interessado no empréstimo consignado do Auxílio Brasil tem as condições expostas antes mesmo de fechar o contrato. Desse modo, é possível verificar o valor de empréstimo, quantidade de parcelas para pagar a dívida, taxa de juros e o valor descontado do Auxílio por mês.

Lembrando que o valor do empréstimo é cotado sobre o benefício tradicional do programa, sendo este de R$ 400. Neste sentido, cada beneficiário pode comprometer até 40% do seu benefício, o que equivale uma parcela mensal de R$ 160.

Quando o Auxílio de novembro será pago?

O calendário de pagamentos de novembro do Auxílio Brasil já está em vigência. Os repasses variam de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social). Os pagamentos começaram em 17 de novembro e seguem até 30 de novembro.

Final de NIS 1: 17 de novembro;

Final de NIS 2: 18 de novembro;

Final de NIS 3: 21 de novembro;

Final de NIS 4: 22 de novembro;

Final de NIS 5: 23 de novembro;

Final de NIS 6: 24 de novembro;

Final de NIS 7: 25 de novembro;

Final de NIS 8: 28 de novembro;

Final de NIS 9: 29 de novembro;

Final de NIS 0: 30 de novembro.

Critérios para receber o Auxílio Brasil

Podem participar do Auxílio Brasil famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), que correspondem aos seguintes requisitos:

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

A princípio, há três possibilidades para recebimento do Auxílio Brasil:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva

Se não está no CadÚnico: é preciso buscar um Cras para registro, sem garantia de receber

Para consultar as informações sobre o programa social, entre em contato pelo telefone 121, do Ministério da Cidadania, ou acesse o aplicativo Auxílio Brasil (disponível para Android e iOS).