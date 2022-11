Comunidade LGBTQIAP+ poderá mapear bares durante a Copa

Foto: Divulgação

A comunidade LGBTQIAP+ vai poder mapear bares estabelecimentos amigáveis durante a Copa do Mundo do Catar, através do movimento “Bar de Respeito”.

A ação da Ambev vai utilizar tecnologia da startup de impacto social Nohs Somos para fazer o mapeamento. A plataforma é um site que busca ser um “Maps LGBTQIAP+” e foi construída pela própria comunidade. Além de destacar os lugares com as melhores avaliações, ainda podem gerar recompensas, como descontos para os usuários.

A partir desta semana, a iniciativa estará disponível de forma gratuita em oito capitais do País, que formarão o circuito ‘Bar de Respeito’, e terão como principal missão disseminar uma cultura de naturalidade e segurança para que todos possam ter momentos de curtição, durante a Copa do Mundo e em outras ocasiões.

Para garantir o engajamento dos bares, em parceria com a tecnologia da Nohs Somos, a Ambev vai fornecer treinamento prévio para os bares e seus funcionários com orientações sobre o tema e instruções de como agir em casos de discriminação.

Como avaliar

Para avaliar um ‘Bar de Respeito’ é fácil! Basta acessar a página barderespeito.com.br, buscar o estabelecimento de interesse e dar nota de 1 a 5. Além da análise, o usuário poderá utilizar a plataforma para pesquisar a rota de bares participantes e ficar por dentro das melhores opções para curtir aos jogos da Copa e após o evento. Para facilitar ainda mais o reconhecimento de um ‘Bar de Respeito’, os estabelecimentos bem avaliados receberão uma certificação.

