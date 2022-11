Concurso AGU pode ter novidades nesta quarta, 30; edital iminente!

O concurso AGU ( Advocacia-Geral da União) pode ter edital mais próximo do que se imagina. Isso porque, o certame teve avanços internos.

Além disso, o órgão anunciou que vai ter novidades nesta quarta-feira, 30 de novembro. Com a notícia, tudo indica que a banca ou o edital pode ser liberado.

Na terça-feira, 29, o AGU se pronunciou: “O concurso da AGU está cada vez mais próximo de sair. Está na hora de dar um up na preparação e nós vamos te ajudar“.

Vale lembrar que há fortes expectativas do edital ser liberado ainda este ano juntamente com o certame da PGU – Procuradoria Geral da União.

Vagas concurso AGU

Para o AGU são esperadas cerca de 300 vagas, divididas entre 100 para a carreira de advogado da União, 100 para procurador da Fazenda Nacional e 100 para procurador federal.

Com isso, é importante lembrar que todas tem como requisito nível superior completo e graduação em Direito. Além da escolaridade, o candidato precisa comprovar no mínimo dois anos de prática forense.

Os candidatos buscam estabilidade, porém, os salários também são muito atrativos. O salário inicial previsto é de R$21.472,49, já contando com o auxílio-alimentação, no valor de R$458.

A disponibilidade orçamentária traz a possibilidade do concurso. Sobre o assunto, o órgão se pronunciou: “A disponibilidade orçamentária foi atestada pelo Ministério da Economia e demonstra importância de se iniciar a recomposição das vagas em aberto no âmbito da instituição”

Quando aconteceu o último certame?

O último concurso AGU foi liberado em 2018. Na ocasião, foram liberadas o total de 100 vagas e distribuídas para os seguintes cargos:

Administrador (48 vagas);

Analista técnico-administrativo (dez);

Arquivista (duas);

Bibliotecário (uma);

Contador (32); e

Técnico em assuntos educacionais (duas) e em Comunicação Social (cinco).

Além disso, os candidatos foram submetidos ao total de 60 questões relacionadas às provas objetivas. As disciplinas cobradas foram:

Língua Portuguesa (dez questões);

Raciocínio Lógico (cinco);

Noções de Informática (cinco);

Conhecimentos Gerais (dez); e

Conhecimentos Específicos (30).

A jornada de trabalho era de 40 horas semanais e as remunerações ultrapassavam R$ 6 mil. Vale lembrar que este certame teve o prazo prorrogado em maio de 2022: “Prorrogar por um ano, a partir de 18 de maio de 2022, o prazo de validade do concurso público para provimento de cargos efetivos do Quadro de Apoio Técnico-Administrativo da Advocacia-Geral da União, cujo resultado final foi homologado pelo edital SGA nº 18, de 1º de agosto de 2019, publicado no Diário Oficial da União nº 150, de 6 de agosto de 2019″