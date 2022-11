Concurso ALE RR avança e define banca organizadora; edital iminente!

O concurso ALE RR (Assembleia Legislativa de Roraima) pode ser liberado a qualquer momento. Isso porque, o certame avançou mais uma etapa e escolheu a banca.

A dispensa foi liberada no Diário Oficial no dia 21 de novembro e a Vunesp será a empresa responsável pelo concurso.

Sendo assim, o próximo passo será a assinatura do contrato para que juntamente com a comissão possam organizar o cronograma necessário.

Vale lembrar que o documento não traz mais informações, apenas deixa claro que as oportunidades serão para carreira de consultor legislativo.

Comissão formada concurso ALE RR

Tudo indica que o edital não vai demorar de ser liberado, já que conta com comissão formada, o que é um passo importante para andamento de uma seleção. “Fica criada comissão responsável pelas providências necessárias à organização do concurso público para provimento de cargos da carreira de Consultor Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima”.

Os nomes dos membros que compõem o grupo são:

I – Walker Sales Silva Jacinto;

II – Daniel Máximo Garcia;

III – Irayma Ursula Almeida de Amorim.

É importante destacar que a comissão será responsável por escolher a banca, assim como analisar o andamento do exame. Diante disso, o grupo ficará sob presidência do primeiro membro. A portaria já está em vigor e os trabalhos já podem ser executados.

Quando foi o último edital?

O último concurso ALE RR aconteceu em 2018 e na ocasião foram ofertadas vagas para nível médio e superior. Confira os cargos de acordo com a escolaridade:

Nível médio

Assistente legislativo – sete vagas

Taquígrafo – três vagas

Nível superior –

Procurador – duas vagas

Administrador – quatro vagas

Analista de sistemas – duas vagas

Assessor técnico legislativo – três vagas

Contador – duas vagas

Economista – duas vagas

Enfermeiro – duas vagas

Jornalista – uma vaga

Psicólogo – duas vagas

Revisor – duas vagas

Tradutor (Inglês) – uma vaga

A remuneração inicial também depende dos cargos. Sendo assim, as oportunidades para nível médio, a remuneração chegava a R$12.222,26 no final das carreiras. Já nas funções de nível superior, o ganho final chegaria a R$23.086,17.

Vale lembrar que os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva. Ao todo foram 50 questões e 4 horas de duração. Houve também a aplicação de prova prática para o cargo de taquígrafo.