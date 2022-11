Concurso Boa Vista RR avança mais uma fase; confira detalhes

O concurso Boa Vista RR (Roraima) avança mais uma etapa e edital pode sair a qualquer momento. As informações são do Diário Oficial do Município.

O certame escolheu a banca que vai organizar o exame para educação. A Idecan foi a empresa selecionada que ficará responsável por receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas do exame e juntamente com a comissão vão organizar o cronograma, antes da liberação do edital.

Vagas concurso Boa Vista RR

O que se sabe até o momento é que as vagas serão destinadas para carreira de professor, contudo, mais detalhes envolvendo quantitativo de cargos, assim como especialidades ou demais prazos ainda não foram informados. Vale lembrar que desde agosto, a seleção tem avanços, já que neste momento havia estudos para escolha da banca.

O prefeito, Arthur Henrique, se pronunciou sobre o andamento da seleção: “Já temos concursos em fase de licitação, contratando as empresas. Um é o da Educação”. Arthur ainda citou sobre reajustes para servidores, um percentual de 10,15% e destacou ainda sobre a alteração da Lei da GID e o piso da Enfermagem.

Outros certames

O município ainda vai realizar contratação de novos profissionais, dessa vez, para área da saúde, por meio de concurso. “Logo logo a gente inicia também a contratação para o concurso da Saúde. Quem é da área da Saúde, se prepare, pois logo logo estaremos dando os primeiros passos para o edital“, disse o prefeito.

Outro edital iminente é para Guarda Municipal. A fase do certame é a de licitação para escolha da banca que vai comandar o certame. A expectativa é que seja um total de 150 vagas. Os requisitos, além de nível médio, é exigida uma idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos, na data da inscrição, e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

O último edital deste concurso Boa Vista RR foi liberado em 2019. Na ocasião, foram ofertadas 50 vagas. Os candidatos foram avaliados mediante as seguintes fases:

Prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório;

Exame de Aptidão Física, de caráter classificatório e eliminatório;

Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

Exame médico, de caráter eliminatório;

Curso de Formação, de caráter classificatório e eliminatório;

Os aprovados receberam gratificações e salário inicial de R$1.135,02.