Concurso Bom Jardim RJ libera edital com 109 vagas; confira cargos

O concurso Bom Jardim RJ (Rio de Janeiro) anuncia edital com 109 vagas para todos os níveis de escolaridade. Os interessados deverão se inscrever pelo site da Gualimp, banca organizadora, entre os dias 11 e 28 de novembro.

A taxa de inscrição depende do nível de escolaridade, sendo de R$45 para cargos de nível fundamental; R$65 para níveis médio/técnico e R$85 para nível superior.

O pagamento deverá ser realizado até 30 de novembro. Membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção e entregar documentação de 11 a 14 de novembro.

Vagas concurso Bom Jardim RJ

As vagas ofertadas são um total de 109. Confira a seguir a lista de cargos de acordo com escolaridade:

Nível fundamental incompleto:

Motorista;

Motorista de caminhão;

Operador de Máquinas Pesadas.

Nível médio:

Agente comunitário de saúde;

Agente de Endemias;

Auxiliar administrativo;

Auxiliar em Saúde Bucal;

Cadastrador imobiliário;

Fiscal de urbanismo e postura;

Fiscal sanitário;

Guarda Ambiental;

Guarda Municipal;

Professor substituto (curso normal);

Professor de Braile (curso normal);

Professor de Educação Infantil – creche (curso normal);

Professor I – pré-escola ao 5º ano (curso normal).

Nível técnico:

Técnico de Enfermagem;

Técnico em Contabilidade;

Técnico em Prótese Dentária.

Nível superior:

Advogado;

Assistente social;

Biólogo;

Contador;

Enfermeiro;

Engenheiro Ambiental;

Engenheiro Civil;

Farmacêutico;

Fiscal ambiental;

Fiscal tributário II;

Fisioterapeuta;

Fonoaudiólogo;

Geólogo;

Médico em diversas especialidades;

Médico veterinário;

Nutricionista;

Odontólogo;

Psicólogo;

Professor de Libra;

Professor II;

Coordenador Educacional;

Psicopedagogo;

Supervisor Escolar.

Para atuar na Câmara Municipal de Bom Jardim, as oportunidades são:

Nível médio:

Nível superior:

As oportunidades para o BOM PREVI são as seguintes:

Nível médio:

Auxiliar administrativo II.

Nível superior:

Vale lembrar que as remunerações iniciais dos aprovados no concurso Bom Jardim RJ variam de R$1.221,66 a R$7.802,59.

Quando serão as provas?

As provas objetivas estão previstas para 22 de janeiro de 2023. Contudo, outras fases vão ser realizadas em datas diferentes. As provas práticas para os cargos de motorista, motorista de caminhão e operador de máquinas pesadas. A etapa está marcada para 12 de março.

Já o envio dos documentos será de 3 a 9 de março, para candidatos que vão ser avaliados de acordo com a prova de títulos. O resultado final do concurso Bom Jardim RJ será 07 de abril e a validade será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do órgão.

Clique aqui para acessar o edital completo.