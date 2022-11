Concurso Bombeiro RN para praças tem mudança no edital e inscrição prorrogada

Os candidatos ou interessados para concurso Bombeiro RN (Rio Grande do Norte) anuncia que foram mudados alguns requisitos do edital, assim como mudança no cronograma.

O documento foi publicado nesta quarta-feira, 30 de novembro. A alteração consta sobre faixa etária. Os candidatos devem: ” ter completos, até dia 31 de dezembro de 2022, no máximo, 35 anos para o Quadro de Praças (QPBM), salvo para os candidatos pertencentes aos quadros das corporações militares do Rio Grande do Norte”.

Ainda de acordo com o documento retificado, serão aceitas inscrições de tecnólogo, além de licenciatura e bacharelado. Com as mudanças, as inscrições serão aceitas até o dia 04 de dezembro, antes previstas para terminar dia 30 de novembro, pelo site Comperve, banca organizadora. A taxa é R$ 120.

Contudo, é importante destacar que além das vagas para soldados, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte também seleciona oficiais para a área da Saúde. As inscrições, neste caso, terminam nesta quarta, 30.

Vagas concurso Bombeiro RN

Estão sendo ofertadas 104 vagas distribuídas entre soldado e oficial. Vale lembrar que do total de oportunidades 102 vagas são para a função de soldado e as outras duas vagas para o cargo de 2º tenente do quadro de oficiais de saúde para o cargo de médico nas especialidades de psiquiatria (1) e cardiologia (1).

Os ganhos iniciais também dependem de cada cargo, sendo de R$ 3.929,01 para soldado e R$ 10.804,77 para 2º tenente bombeiro militar. Para concorrer às vagas é preciso cumprir os seguintes requisitos:

Graduação em nível superior em curso de bacharelado ou licenciatura para o cargo de soldado;

Graduação em nível superior em medicina e possuir título de pós-graduação ou residência na especialidade correspondente, no caso de oficiais da saúde;

Idade mínima 21 anos e máxima de 30 anos para soldado;

Idade mínima 21 anos e máxima de 36 anos para oficiais de saúde;

Ser habilitado para a condução de veículo automotor, no mínimo, na categoria “B”; e

Ter no mínimo 1,60 m, se for do sexo masculino, e 1,55 m, se for do sexo feminino.

Acesse o edital completo clicando aqui.

Como serão as provas?

As provas do concurso Bombeiro RN estão marcadas para 08 de janeiro de 2023. Além da prova objetiva e redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório, o certame vai contar com as seguintes etapas:

Exames médicos e odontológicos, de caráter eliminatório; Exame de aptidão física, de caráter eliminatório; Exame psicológico, de caráter eliminatório; Investigação social e da vida pregressa, de caráter eliminatório; Entrevista de heteroidentificação, de caráter eliminatório; e Curso de formação de praças e estágio de adaptação de oficiais, de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva vai contar com 80 questões que variam de acordo com cada cargo. Sendo para soldado:

20 questões de língua portuguesa;

20 questões de direito constitucional;

20 questões de ciências exatas;

10 questões de conhecimentos gerais e atualidades; e

10 questões de biologia.

Já para oficiais de saúde, as disciplinas cobradas neste concurso Bombeiro RN:

10 questões de língua portuguesa;

10 questões de raciocínio lógico;

10 questões de saúde pública; e

50 questões de conhecimentos específicos.

As provas serão aplicadas nas seguintes cidades: Natal, Santa Cruz, Currais Novos e Caicó.

Clique aqui para acessar o edital completo.