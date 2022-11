Concurso Bombeiros BA: Como serão as provas? Inscrições abertas!

O concurso Bombeiros BA (Bombeiros da Bahia) está com inscrições abertas. O cadastro foi prorrogado e os interessados ao cargo de Soldado poderão se inscrever até 16 de novembro, pelo portal FCC, banca organizadora.

Já para o cargo de Oficial, os candidatos poderão se inscrever até 04 de dezembro, pelo site da UNEB. O valor da taxa varia de acordo com o cargo, para soldado, os interessados deverão pagar R$ 90, já para Oficial, o valor é R$ 150.

Vagas concurso Bombeiros BA

O edital para soldado informa que há oportunidade de preenchimento de 500 vagas, com salários de R$ 4.012,11. Os requisitos para o cargo, além de ter faixa etária de 18 até 30 anos, os candidatos devem:

Ter concluído ensino médio ou formação técnica profissionalizante;

Ter altura mínima de 1,60m para candidatos do sexo masculino e de 1,55m para candidatas do sexo feminino;

Possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria B.

As vagas do concurso Bombeiros BA serão distribuídas na capital baiana, Salvador e na região metropolitana. Além disso, outras cidades também receberão as vagas como Itabuna, Porto Seguro, Itaberaba, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Barreiras, Teixeira de Freitas, Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa. O edital para Oficial contém 40 vagas e salários de R$ 2.431,41 (1° ano)

Clique aqui e acesse o edital para Soldado.

Como serão as provas?

As provas do concurso Bombeiros BA para soldado de caráter objetivo e discursivo estão previstas para 22 de janeiro de 2023, sendo composta por duas etapas:

1ª Etapa : Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos, de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório;

: Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos, de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª Etapa: Prova Discursiva – Redação, de caráter eliminatório e classificatório.

Os candidatos poderão realizar as provas nas cidades de: Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Itaberaba, Juazeiro, Salvador e Vitória da Conquista, no período da manhã.

A fase objetiva vai contar com 50 questões divididas entre as seguintes disciplinas:

Conhecimentos Gerais: Língua Portuguesa Matemática Ciências Naturais Atualidades Informática

Conhecimentos Específicos: Igualdade Racial e de Gênero Direito Constitucional Direito Administrativo Direito Penal Militar Direitos Humanos



Por sua vez, a prova discursiva vai contar com uma redação. 3 temas serão oferecidos. Os aprovados realizarão as demais etapas, Exames Pré-Admissionais, que consistem em Avaliação Psicológica, Exames Médicos-Odontológicos, Teste de Aptidão Física, Exame de Documentação e Investigação Social.

Já para Oficiais serão 80 questões com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Matemática

Ciências Humanas e Naturais

Direito

Informática

Após a realização da redação, etapa discursiva do concurso Bombeiros BA, os candidatos vão realizar as demais etapas:

Exame médico-odontológico, Avaliação Psicológica, Avaliação Física e Investigação Social, Exame Documental e Teste de Habilidade Física.

Acesse aqui o edital para Oficiais.