Concurso Bombeiros MG tem inscrições abertas; iniciais de R$ 7,1 mil!

O concurso Bombeiros MG (Minas Gerais) estão com as inscrições oficialmente abertas. Ao todo são 385 vagas divididas entre os cargos de Cadete (Oficial), Soldado Combatente e Soldado Especialista.

Os interessados podem se inscrever até 08 de dezembro, pelo portal IBGP, banca organizadora do certame. As taxas de inscrição dependem do cargo, estando entre R$ 101,00 a R$ 220,00. A isenção pode ser solicitada entre os dias 07 e 10 de novembro.

Vagas concurso Bombeiros MG

Ao todo são 385 vagas. As oportunidades são para nível médio com cargos de Cadete (Oficial), Soldado Combatente e Soldado Especialista. As remunerações variam a depender do cargo, o valor inicial está entre R$ 4.360,83 a R$ 7.175,30. A remuneração de cada cargo além do quantitativo de vagas são:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Oficiais 21 R$ 7.175,30 Soldados 324 R$ 4.360,83 Soldados Especialistas 40 R$ 4.360,83

Os soldados especialistas são nas seguintes áreas:

Mecânico – Motor à Diesel

Eletricista

Desenvolvedor

Técnico em Telecomunicações

Técnico em Enfermagem

Técnico em Saúde Bucal

Músico: Baixo Elétrico de Corda

Músico: Euphorium

Músico: Percussão

Músico: Saxofone Alto

Músico: Saxofone Barítono

Músico: Saxofone Tenor

Músico: Trombone

Músico: Trompete

Como serão as provas?

O concurso Bombeiros MG será composto de seis etapas. Além da etapa objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, o exame vai compor as seguintes fases:

Prova de Redação, de caráter classificatório e eliminatório;

Experiência e Formação Profissional (Motomec/Comunicações e Saúde), de caráter classificatório;

Prova prática (Músicos), de caráter classificatório e eliminatório;

Teste de Capacitação Física (TCF), de caráter classificatório e eliminatório; e

Exames Admissionais, de caráter eliminatório.

As provas objetivas vão acontecer em datas diferentes. O certame para oficial será dia 12 de fevereiro, já para soldados e soldados especialistas será dia 22 de janeiro de 2023. Cada questão terá quatro alternativas e a pontuação máxima é 100 pontos.

Para acessar as disciplinas completas, clique aqui.

Teste de Capacidade Física

Já a prova de redação será de caráter dissertativo argumentativo com valor máximo de 50 pontos, entre 20 e 30 linhas. O Teste de Capacidade Física vai contar com os seguintes exercícios:

a) Teste de Resistência Aeróbica;

b) Teste de Flexão Abdominal;

c) Teste de Força Muscular de Membros Superiores;

d) Teste de Agilidade (Shutlle-Run); e

e) Teste de Habilidade Natatória.

A experiência e formação profissional terá a pontuação de 10 pontos. Contudo, a Prova Prática do concurso Bombeiros MG, de caráter classificatório e eliminatório, será realizada na cidade de Belo Horizonte/MG.

A realização da prova prática consistirá na execução de 03 peças determinadas no edital, divididas entre 02 peças de confronto e um exercício de primeira vista de método do instrumento escolhido no certame.

Para ler o edital e ter acesso aos requisitos dos cargos, clique aqui.