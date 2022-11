Concurso BRDE: Quando vai sair o edital? Veja detalhes!

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) pode ter edital do concurso BRDE liberado a qualquer momento. Isso porque, o certame está avançando em etapas e há muita expectativa para abertura das inscrições.

O certame não anuncia edital desde o ano de 2016 e agora encontra-se na fase da escolha da banca que vai comandar a seleção, receber as inscrições e viabilizar as etapas.

A Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) foi a empresa escolhida. Contudo, é importante lembrar que antes da liberação do edital, a banca juntamente com a comissão vão realizar o cronograma do certame.

Vale lembrar que informações sobre requisitos, assim como vagas e cargos do concurso BRDE ainda não foram divulgadas. Os esclarecimentos devem ser anunciados junto a liberação do edital.

Diante disso, caso as fases prossigam, tudo indica que o edital será anunciado ainda em 2022. É importante mencionar que o banco tem um histórico grande de existência. Foi fundado em 15 de junho de 1961 pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com a meta de fazer o Sul do Brasil prosperar.

Quando aconteceu o último edital do concurso BRDE?

O último certame aconteceu em 2016. Na ocasião, a Fundatec também foi a banca escolhida. As oportunidades para provimento imediato, assim como cadastro reserva, foram distribuídos entre as seguintes cidades: Curitiba (Paraná), Florianópolis (Santa Catarina) e Porto Alegre (Rio Grande do Sul).

As vagas foram para analista de projetos com especializações em:

Analista de Projetos – Área Econômico – Financeira (Administrador, Economista e Contador);

Analista de Projetos – Engenharia (Engenheiro Civil);

Analista de Projetos – Agronomia;

Os salários na ocasião variavam entre R$6.770,37 a R$7.898,77. A carga horária dos servidores e aprovados no certame era de 30 horas semanais. Além da remuneração, os aprovados receberam os seguintes benefícios:

Vale-transporte, programa alimentação do trabalhador (PAT), auxílio-creche, participação em plano assistencial de saúde, seguro coletivo de acidentes pessoais.

As etapas do concurso BRDE foram questões objetivas, discursiva e análise de títulos. Entre as disciplinas exigidas foram: Língua Portuguesa; Atualidades; Língua Inglesa; Raciocínio Lógico, Analítico e Quantitativo; e Conhecimentos Específicos.