Concurso Câmara de Sapucaia RJ libera edital com diversos cargos; inscreva-se!

O concurso Câmara de Sapucaia RJ (Rio de Janeiro) liberou edital com 10 vagas para diversos cargos. Os interessados deverão se inscrever até 05 de dezembro pelo portal Instituto Referência, banca responsável pelo certame.

A taxa de inscrição depende da escolaridade, sendo de R$45 (nível médio e técnico) e R$54 (superior). Veja mais detalhes sobre o certame.

Vagas concurso Câmara de Sapucaia RJ

São 10 vagas imediatas para cargos de nível médio, técnico e superior. Para nível médio são oferecidas oito oportunidades, nos cargos de agente administrativo (quatro), assistente legislativo (três) e tesoureiro (uma). Os salários iniciais variam entre R$1.324,41 e R$1.582,48, para jornadas de trabalho equivalentes a 40h e, no último caso, 30 horas.

Os candidatos nível médio técnico em Contabilidade e possui registro no respectivo conselho conta com uma oportunidade no cargo de técnico. Na ocasião, os aprovados terão ganhos de R$1.679,32, para jornada de 30 horas.

Já os candidatos de nível superior, há oportunidade de uma vaga na Casa Legislativa para o cargo de procurador jurídico. Vale lembrar que a carreira conta com ganhos de R$2.130,24, para uma carga horária de trabalho equivalente a 20 horas neste concurso Câmara de Sapucaia RJ.

Como serão as provas?

As provas do concurso Câmara de Sapucaia RJ estão marcadas para 29 de janeiro de 2023. A fase objetiva será composta de 40 questões distribuídas entre as seguintes disciplinas:

Nível médio e técnico

Língua Portuguesa (dez);

Conhecimentos Matemáticos (dez);

Legislação: Constituição Federal/Lei Orgânica do Município/Regimento Interno (dez); e

Conhecimentos Específicos (dez).

Nível superior

Língua Portuguesa (dez);

Legislação: Constituição Federal/Lei Orgânica do Município/Regimento Interno (15); e

Conhecimentos Específicos (15).

Já a segunda etapa será a avaliação médica, de caráter eliminatório, a ser realizada por Junta Médica. Serão

convocados para a realização desta etapa, no quantitativo do número de vagas para os cargos previsto neste

Edital, desde que estejam aprovados nas etapas anteriores.

Vale lembrar que a aprovação exige um desempenho com nota igual ou superior a 50% dos pontos da prova. Após a conclusão de todas as etapas, o concurso será finalizado. O resultado final está programado para 27 de fevereiro de 2023.

Clique aqui para acessar o edital completo.