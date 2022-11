Concurso Câmara Nova Iguaçu RJ: quantas vagas liberadas? Edital iminente!

O concurso Câmara Nova Iguaçu RJ (Rio de Janeiro) pode ter edital liberado em breve. Apesar de aparentemente estar com prazo apertado, entretanto, há previsão do documento ser anunciado ainda este ano.

Segundo especulações, a Câmara está realizando um novo estudo de impacto orçamentário, que deve ser finalizado muito em breve. A expectativa é finalizá-lo e conseguir lançar o edital em 2022.

Apesar de prazos ainda não terem sido divulgados, os estudos já estão adiantados e há uma expectativa em prol da liberação do documento.

Vagas concurso Câmara Nova Iguaçu RJ

Vale lembrar que inicialmente havia previsão é de que sejam liberadas 33 oportunidades para os cargos de nível médio e superior. Porém, a Casa ainda não determinou outros possíveis quantitativos ou se mantém as mesmas oportunidades.

É importante destacar que a ampliação na oferta que gerou a necessidade de iniciar um novo estudo de impacto orçamentário do concurso Câmara Nova Iguaçu RJ.

Sobre o certame e escolha da banca, o presidente da Câmara de Nova Iguaçu, Dudu Reina afirma: “Quando o candidato ver sendo anunciada uma banca grande, importante e de respeito ele vai pensar que ela não se ‘sujaria’ por um concurso que vai dar problema. O nosso intuito é mostrar seriedade“.

Apesar da expectativa da nomeação dos aprovados acontecer ainda em 2022, tal ação não será permiitida levando em fala que o edital ainda não foi liberado. Entretanto, o processo deve acontecer no decorrer de 2023, até no primeiro semestre, visando o caráter imediatista do certame.

Prováveis cargos

A antiga distribuição levando em conta as diretrizes orçamentárias já tinha sido divulgada. Contudo, ainda não se sabe se serão liberados os mesmos cargos. Confira a possível relação de oportunidades:

CARGO VAGAS SALÁRIO Analista de suporte legislativo 3 R$5 mil Consultor legislativo 2 R$6.500 Controlador 2 R$6.500 Procurador de primeira classe 2 R$19.770,19 Agente de redação 2 R$3.150 Agente de notificações 2 R$3.150 Técnico intérprete e tradutor de Libras 1 R$3.581 Técnico de segurança do trabalho 1 R$3.581 Técnico de audiovisual 2 R$3.581 Técnico de informática 3 R$3.581 Analista de gestão de Tecnologia da Informação (TI) 2 R$5 mil Analista de controle interno 1 R$5 mil Analista contábil 2 R$5 mil Analista arquivologia 1 R$5 mil Analista biblioteconomia 1 R$5 mil Analista jurídico 4 R$5 mil Analista de comunicação social 2 R$5 mil

Porém, tudo indica que haverá uma ampliação na quantidade de cargos. Além da remuneração, os servidores devem receber os seguintes benefícios que irão compor o salário: auxílio-saúde; e auxílio-alimentação. Vale lembrar que no primeiro semestre 2022, em abril, foi liberada a autorização do certame e a comissão organizadora.

Uma fator importante é que a Câmara de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, está desde 2005 sem nomear servidores efetivos, ou seja, há mais de 15 anos. Houveram previsões de edital em 2012 e 2016, porém, não seguiram e foram cancelados.