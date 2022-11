Concurso CNMP avança mais uma fase e anuncia banca; confira vagas!

O concurso CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) avança mais uma etapa e tem edital iminente. Isso porque, o certame escolheu a banca organizadora.

A Cebraspe foi a empresa escolhida para receber as inscrições e organizar as etapas do exame. Vale lembrar que a decisão pela contratação foi proferida durante sessão Ordinária realizada nesta terça-feira, 29 de novembro, pelo corregedor nacional, Oswaldo D’Albuquerque.

De acordo com a assessoria, tudo indica que o edital será liberado ainda em dezembro de 2022. Confira quantitativo de vagas esperado.

Vagas concurso CNMP

Apesar do quantitativo de vagas ainda não terem sido divulgadas, sabe-se que há 23 cargos vagos, divididos entre 14 de técnicos e 9 de analistas. De acordo com a Lei 13.316/2016 com vigência em 2019, os servidores tem as seguintes remunerações:

Técnico – R$ 7.080,21 (remuneração inicial)

Analista – R$ 12.455,30 (remuneração inicial)

O cargo de técnico pode ultrapassar R$ 11 mil e o de Analista pode chegar a R$ 18 mil. Apesar do certame ainda não ter banca contratada, contudo, segundo especulações, três empresas estão na disputa. São elas: FCC (Fundação Carlos Chagas), FGV (Fundação Getulio Vargas) e Cebraspe.

A comissão organizadora do concurso CNMP foi anunciada no dia 09 de setembro por meio do Diário Oficial. O grupo tem a função de organizar o certame e escolher a banca. Após a escolha da empresa, juntas vão organizar o cronograma para o edital.

Etapas da prova

O concurso teve as etapas das provas foram divulgadas. As informações foram divulgadas no Diário Oficial da União, DOU, na sexta-feira, 11 de novembro de 2022.

O anúncio informa que houve alteração do artigo 1º da Portaria CNMP-PRESI nº 211 publicado em 2014 e agora o certame vai compor de prova objetiva e discursiva.

Com a mudança, passa a valer o seguinte texto: “ Art 1: O concurso público para provimento dos cargos de Analista e Técnico Administrativo do CNMP poderá ser composto de provas objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, a critério da Administração”.