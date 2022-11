Concurso CRA PE tem extrato de edital publicado; confira detalhes!

O concurso CRA PE (Conselho Regional de Administração de Pernambuco) anuncia que foi publicado o extrato do edital e informações importantes sobre o certame foram divulgadas.

O documento consta no Diário Oficial da União, nesta sexta-feira, 04 de novembro. A banca escolhida para comandar o certame foi o Instituto Quadrix.

Inscrição concurso CRA PE

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 07 de novembro e 12 de dezembro. A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo, sendo R$ 60,00 para nível médio e nível superior deve pagar o valor de R$ 75,00.

Apesar de ainda não terem sido divulgados os cargos, sabe-se que as oportunidades do edital serão para nível médio e superior. As remunerações oferecidas estarão entre R$ 1.500, 00 a R$ 3.500,00.

Sobre o órgão

O Conselho Regional de Administração de Pernambuco este é o órgão fiscalizador para o exercício da profissão de administrador e afins. As competências e funções do órgão podem ser listadas da seguinte forma:

Baixar atos julgados necessários à fiel observância e execução da legislação referente a profissão de Administrador, submetendo-os ao CFA;

Promover estudos, pesquisas, campanhas de valorização da profissão, publicações e medidas que objetivem o aperfeiçoamento técnico e cultural do profissional de Administração;

Cumprir e fazer cumprir as decisões aprovadas pelos Plenários do CFA e do CRA/PE;

Consolidar atos e normas;

Colaborar com os poderes públicos, instituições de ensino, sindicatos e outras entidades de classe, no estudo de problemas do exercício profissional e do ensino da Administração, propondo e contribuindo para a efetivação de medidas adequadas à sua solução e aprimoramento;

Celebrar convênios, contratos e acordos de cooperação técnica, cientifica, financeira e outros de interesse do CRA/PE;

Quando solicitado, indicar representantes, registrados profissionalmente, para participar de quadro consultivo de entidades da Administração Pública Direta ou Indireta, Fundações e Empresas Públicas e Privadas;

Designar delegados com funções de representação, de orientação ou de observação a congressos, simpósios, convenções, encontros, eventos oficiais e outros.

Logo atualizaremos informações sobre o concurso CRA PE.