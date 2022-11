Concurso Guarda de Maringá PR libera edital para nível médio; confira!

Foi liberado o concurso Guarda de Maringá PR para nível médio. Os interessados deverão se inscrever do dia 03 de novembro até 14 de dezembro pelo portal do Instituto Unifil.

A taxa de inscrição é de R$ 65. A isenção pode ser solicitada entre os dias 03 e 08 de novembro pelos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), desempregados, autônomos, doadores de sangue e de medula óssea.

Vagas concurso Guarda de Maringá PR

Ao torno serão oferecidas 09 vagas para o cargo de Guarda de Maringá. Os requisitos além de nível médio completo e faixa etária limite de 35 anos é preciso ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, na categoria A/B.

Os aprovados receberão um salário base de R$2.194,26 além de gratificação de atividade perigosa, no valor de R$658,28. Outros benefícios são:

Vale-alimentação de R$430,65, com contrapartida para o servidor de R$68,90.

Sendo assim, os ganhos iniciais serão de R$3.283,19. A carga horária é de 40 horas semanais. Vale lembrar também que das 09 vagas, 02 são para mulheres e 07 para homens.

Quando serão as provas?

As provas do concurso Guarda de Maringá PR serão aplicadas no dia 29 de janeiro, ao todo serão 60 questões. As disciplinas cobradas serão:

Língua Portuguesa (dez);

Matemática (cinco);

Informática Básica (cinco);

Conhecimentos Gerais/Atualidades (dez); e

Conhecimentos Específicos (30).

Além da fase objetiva, o candidato será submetido outras etapas como: Teste de Aptidão Física (TAF), exame psicológico, avaliação de saúde e investigação social. O resultado final será no dia 19 de julho de 2023. Vale lembrar que para ser aprovado, os inscritos vão precisar alcançar nota igual ou superior 50 pontos, além de atingir a nota mínima da pontuação por disciplina.

Os aprovados, conforme os critérios estabelecidos no edital, serão convocados para as demais etapas. Após a conclusão de todas, o concurso será finalizado.

Clique aqui para acessar o edital.