Concurso Guarda Municipal de Vila Velha ES: últimos dias de inscrição; não perca!

Confira as oportunidades!

O concurso Guarda Municipal de Vila Velha ES ( Espírito Santo) está na última semana de inscrição. O edital tem 60 vagas e as inscrições estão abertas até o dia 05 de dezembro.

Os interessados deverão se inscrever pelo site do Instituto Consulplan e a taxa de inscrição é equivalente a R$ 75. Confira a seguir os requisitos e como serão as provas.

Vagas concurso Guarda Municipal Vila Velha ES

São 60 vagas mais formação de cadastro reserva. As oportunidades são divididas da seguinte forma:

42 vagas para ampla concorrência;

6 vagas para pessoas com deficiência; e

12 vagas para negros.

A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais e as contratações seguirão em regime estatutário. Vale lembrar que as remunerações iniciais serão de R$ 1.484. Para candidatar à vaga é preciso seguir com os requisitos abaixo:

Ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m para homens e de 1,60m para mulheres;

Ter , no mínimo, 18 anos de idade na data da matrícula no Curso de Formação do respectivo concurso e, no máximo, 35 anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso.

Quando acontecerão as provas?

As provas do concurso Guarda Municipal Vila Velha ES estão marcadas para 04 de janeiro de 2023. Além da fase objetiva, conta com as seguintes etapas:

Entrevista de Heteroidentificação ; Investigação Social e Teste de Avaliação Física; Avaliação Psicológica e Exames Médicos; Exame Toxicológico; Avaliação Psicológica para; manuseio de arma de fogo; e Curso de Formação .

A fase objetiva vai contar com 70 questões e contarão com as seguintes disciplinas:

20 de Língua Portuguesa;

10 de Raciocínio Lógico-matemático;

5 de Informática Básica;

10 de Legislação de Trânsito;

5 de Legislação Específica da Guarda de Vila Velha; e

20 de Conhecimentos Específicos.

É importante lembrar que a validade do Concurso Guarda Municipal Vila Velha ES é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do órgão.

Clique aqui e acesse o edital completo.