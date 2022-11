Concurso Guarulhos Saúde: Novo edital liberado; salários acima de R$ 6 mil

Mais um concurso Guarulhos Saúde, São Paulo, foi publicado! Ao todo são oferecidas 29 vagas para nível superior. Os interessados poderão se inscrever até 12 dezembro pelo site da Vunesp.

A taxa é R$ 128. Vale lembrar que editais para servidores e médicos já tiveram as inscrições encerradas. Confira salários e requisitos para o cargo.

Vagas concurso Guarulhos Saúde

O certame da Saúde em Guarulhos oferta 29 vagas, entre diversos cargos. Contudo, o edital com inscrições abertas é para carreira de médico do trabalho. Confira o quantitativo de acordo com os cargos:

CARGO VAGAS SALÁRIO Médico do Trabalho 05 R$ 6.315,36 Médico Perito 05 R$ 6.315,36 Médico Veterinário 04 R$ 4.885,83 Assistente Social 05 R$ 3.371,01 Nutricionista 05 R$ 3.371,01 Psicológico 05 R$ 3.371,01

Além disso, vale lembrar que será acrescido o valor de R$ 1.000,00 a título de auxílio-alimentação. Os requisitos para os cargos são:

Médico Perito : É necessário ter curso superior completo em medicina, título de especialista ou especialização em qualquer área e registro no respectivo conselho profissional;

: É necessário ter curso superior completo em medicina, título de especialista ou especialização em qualquer área e registro no respectivo conselho profissional; Médico Veterinário : Deve comprovar curso superior completo em medicina veterinária e registro no respectivo conselho profissional;

: Deve comprovar curso superior completo em medicina veterinária e registro no respectivo conselho profissional; Assistente Social : Curso superior em Serviço Social e registro no respectivo conselho profissional;

: Curso superior em Serviço Social e registro no respectivo conselho profissional; Nutricionista : É preciso comprovar curso superior completo em Nutrição e registro no respectivo conselho profissional;

: É preciso comprovar curso superior completo em Nutrição e registro no respectivo conselho profissional; Psicológico: É necessário ter curso superior completo em Psicologia e registro no respectivo conselho profissional.

Clique aqui para acessar o edital completo.

Como serão as provas?

O certame vai contar com duas etapas, sendo a primeira, a prova objetiva e a segunda avaliação de títulos. A primeira etapa vai contar com 40 questões de múltipla escolha, voltada para as seguintes disciplinas:

Médico do Trabalho:

Política de Saúde – 10 questões

Noções de Informática – 05 questões

Conhecimentos Específicos – 25 questões

Médico Perito:

Política de Saúde – 10 questões

Noções de Informática – 05 questões

Conhecimentos Específicos – 25 questões

Médico Veterinário:

Legislação – 10 questões

Noções de Informática – 05 questões

Conhecimentos Específicos – 25 questões

Assistente Social, Nutricionista e Psicológico:

Língua Portuguesa – 10 questões

Noções de Informática – 05 questões

Conhecimentos Específicos – 25 questões

Já a prova de títulos terá nota máxima de 10 pontos. É importante pontuar que como são editais diferentes, as provas devem acontecer também em datas diferentes.

Para médicos, a prova deve acontecer em 15 de janeiro de 2023. Para os demais cargos, a prova deve acontecer em 08 de janeiro de 2023. Já para médico do trabalho, a prova está marcada para 05 de fevereiro de 2023.