Concurso Ibaté SP anuncia edital com 69 vagas para diversos cargos

O concurso Ibaté SP oferece ao todo 69 vagas e somam dois editais. As oportunidades são para nível fundamental, médio e superior.

Os interessados deverão se inscrever pelo portal Consesp, banca organizadora até o dia 08 de dezembro. As taxas variam a depender do cargo e escolaridade, sendo de R$ 28 para nível fundamental, R$ 42 para nível Médio e/ou Técnico e R$ 70 para nível superior.

Vagas concurso Ibaté SP

Há oportunidades para diversos níveis de escolaridade. Confira a lista de cargos, quantitativo de vagas e remunerações:

Nível fundamental

Operador de máquinas: 01 vaga (R$ 1.752,65);

01 vaga (R$ 1.752,65); Pedreiro: 01 vaga (R$ 1.752,65);

01 vaga (R$ 1.752,65); Tratorista: 01 vaga (R$ 1.513,97).

Nível médio

Agente de Organização Escolar: 03 vagas (R$ 1.392,16);

03 vagas (R$ 1.392,16); Auxiliar de Enfermagem: 01 vaga (R$ 1.392,16);

01 vaga (R$ 1.392,16); Maternalista: 01 vaga (R$ 1.392,16);

01 vaga (R$ 1.392,16); Técnico de Enfermagem: 01 vagas (R$ 1.887,53);

01 vagas (R$ 1.887,53); Guarda Civil Municipal – Sexo Masculino: 04 vagas (R$ 1.392,16).

Nível superior

Especialista em Ciências Ambientais: 01 vaga (R$ 5.152,97);

01 vaga (R$ 5.152,97); Médico (várias áreas): 12 vagas (R$ 8.500,00);

12 vagas (R$ 8.500,00); Professor de Apoio de Creche: 05 vagas (R$ 2.980,65);

05 vagas (R$ 2.980,65); Professor de Educação Básica II – Artes: 05 vagas (R$ 3.592,08);

05 vagas (R$ 3.592,08); Professor de Educação Especial: 03 vagas (R$ 3.592,08);

03 vagas (R$ 3.592,08); Professor Educação Básica I: 30 vagas (R$ 2.980,65).

Quando vão acontecer as provas?

As provas objetivas do concurso Ibaté SP devem acontecer no dia 08 de janeiro de 2023. Ao todo são 08 etapas que variam a depender do cargo e classificação. Os editais anunciam que as fases de avaliação são:

Prova Objetiva para todos os cargos (eliminatória e classificatória);

para todos os cargos (eliminatória e classificatória); Prova de Títulos somente para Professor (todos) (classificatória);

somente para Professor (todos) (classificatória); Prova Prática somente para Operador de Máquinas, Pedreiro e Tratorista;

somente para Operador de Máquinas, Pedreiro e Tratorista; Teste de Aptidão Física somente para Guarda Municipal (eliminatória e classificatória);

somente para Guarda Municipal (eliminatória e classificatória); Avaliação Psicológica somente para Guarda Municipal (eliminatória);

somente para Guarda Municipal (eliminatória); Investigação Social somente para Guarda Municipal (eliminatória);

somente para Guarda Municipal (eliminatória); Inspeção de Saúde somente para Guarda Municipal (eliminatória);

somente para Guarda Municipal (eliminatória); Curso de Formação somente para Guarda Municipal (eliminatória).

A etapa inicial terá duração de 03 horas com disciplinas que variam a depender do cargo e questões que dividem entre conhecimentos específicos, educacionais, português e raciocínio lógico. Vale lembrar que alguns cargos ainda cobram legislação em saúde e conhecimentos básicos em informática.

Além da prova prática, alguns cargos ainda contam com avaliação de títulos do concurso Ibaté SP. De caráter apenas classificatória, opcional e independente, que não influencia na participação do candidato na prova objetiva. O Teste de Aptidão Física vai contar com aplicação dos seguintes exercícios:

Flexão de Braços (flexão e extensão de cotovelos com apoio de frente sobre o solo) – 1 minuto;

Flexões Abdominais tipo remador – 1 minuto;

Corrida 50 metros;

Corrida de 12 minutos.

Clique aqui para acessar os editais completos.