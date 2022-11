Concurso Ibram DF: Quando serão aplicadas as provas?

O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (Ibram DF) divulga que o concurso Ibram DF pode estar mais perto do que nunca. O certame está autorizado desde 03 de maio.

Isso porque, foi revelada a lista de certames em que as provas devem acontecer em 2023 e o órgão está incluso. A autorização é para disponibilizar o total de 219 vagas, sendo que 50 para provimento imediato e 169 para formação de cadastro reserva.

Vagas concurso Ibram DF

Como mencionado acima, o total de vagas disponibilizadas são 219. Veja a seguir a tabela com cargo propostos:

Cargos Vagas Provimento imediato Cadastro de reserva Analista de atividades do Meio Ambiente 89 35 54 Técnico de atividades do Meio Ambiente 130 15 115 TOTAL 219 50 169

É importante lembrar que cada cargo tem seus requisitos próprios. As vagas de técnico exigem que os candidatos comprovem ter nível médio completo, já analista é necessário ter nível superior. Os ganhos iniciais dependem de cada cargo. Para nível médio, as remunerações serão de R$4.480. Já analista receberão um salário equivalente a R$6.760.

O concurso Ibram DF já tem comissão organizadora formada. O grupo será responsável por escolher a banca para que juntas realizem a formação do cronograma. A empresa terá a função de viabilizar as etapas do certame.

Quando aconteceu o último edital?

O último concurso aconteceu em 2009, 13 anos atrás. Na ocasião, teve a Cebraspe como banca organizadora. A oferta de vagas foi um total de 100 divididas assim:

Técnico de Atividades do Meio Ambiente – Nível médio

Agente Administrativo – 5 vagas

Agente de Unidade de Conservação de Parques – 18 vagas

Técnico em Contabilidade – 2 vagas

Técnico em Edificações; Segurança do Trabalho – 1 vaga cada

Topógrafo – 3 vagas

Analista de Atividades do Meio Ambiente – Nível superior

Administrador – 2 vagas

Advogado – 4 vagas

Analista Administrativo – 5 vagas

Arquiteto e Urbanista – 3 vagas

Arquivista – 2 vagas

Bibliotecário – 2 vagas

Biólogo – 5 vagas

Contador – 2 vagas

Educador Ambiental – 5 vagas

Geógrafo – 4 vagas

Geólogo – 4 vagas

Médico Veterinário – 2 vagas

Engenheiro Agrônomo; Ambiental; Civil; Florestal – 6 vagas cada

Meteorologista; Jornalista; Químico; Relações Públicas; Economista – 1 vaga cada

A prova objetiva foi para todos os cargos, apenas para os cargos com requisito para nível superior é que foram cobradas provas discursivas.