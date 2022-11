Concurso ISS SP: edital com 110 vagas é autorizado; veja cargos

O concurso ISS SP (Secretaria da Fazenda Municipal de São Paulo) foi autorizado! A permissão foi anunciada nesta quinta-feira, 17 de novembro, e divulgada no Diário Oficial do Município.

A autorização é para preencher o total de 110 vagas para os cargos de auditor e analista, ambos para nível superior. Com o documento assinado, o aval é para disponibilizar as seguintes oportunidades:

Auditor-Fiscal Tributário Municipal, com 60 vagas; e

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional (Ciências Contábeis), com 50 vagas.

Apesar do avanço, ainda não foram informados dados como previsão do edital. Com isso, os próximos trâmites serão a escolha da comissão e da banca organizadora. A comissão será responsável por escolher a empresa e juntos vão realizar a formação do cronograma.

Tudo indica que o edital do concurso ISS SP seja liberado em 2023, há muitas expectativas envolvendo a liberação do edital. Vale lembrar que desde junho haviam estudos em torno da liberação do edital.

Na ocasião, o certame ainda não tinha sido autorizado e desde então não foram confirmadas mais previsões.

É importante lembrar que a carreira de auditor-fiscal exige o nível superior completo como requisito de escolaridade, em qualquer área, além disso proporciona remuneração inicial superior a R$16 mil. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais.

Quando aconteceu o último concurso ISS SP?

O último edital foi liberado em 2014. Na ocasião anterior foram liberadas 98 vagas para os cargos de áreas de especialização de Gestão Tributária e Tecnologia da Informação. É importante destacar que ao todo foram 80 oportunidades para área de gestão tributária.

Na época foram contempladas também 18 vagas para Tecnologia da Informação, com reserva de vagas para deficientes e negros.

As remunerações iniciais eram de R$13.931,34, compostos pelo salário base, além da contribuição individual e cumprimento de metas de resultados. A empresa organizadora do concurso ISS SP foi a Cetro Concursos. Os candidatos foram submetidos as fases objetiva e discursiva, em São Paulo.