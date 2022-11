Concurso MP RS: quando vai sair novo edital?

Um novo edital do concurso MP RS (Ministério Público do Rio Grande do Sul) pode estar chegando. Isso porque, o certame está na lista dos exames previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2023.

Os dados foram disponibilizados no Diário Legislativo do Estado do dia 19 de julho de 2022. As informações trouxe detalhes sobre as vagas nas carreiras iniciais do Ministério Público e do Quadro Pessoal de Auxiliares.

Cargos vagos

É importante lembrar que o orgão conta com 143 cargos vagos, segundo levantamentos no dia 14 de novembro de 2022. Confira lista de vacâncias:

CARGOS VACÂNCIAS Analista do Ministério Público 116 Analista do Ministério Público Direito 68 Analista do Ministério Público Informática 02 Oficial do Ministério Público M 01 Técnico do Ministério Público Administrativo 224 Técnico do Ministério Público Informática 02

Como foi o último concurso MP RS?

O último certame aconteceu em 2021. Na ocasião foram ofertadas vagas para cadastro de reserva aos cargos de Técnico e Analista, com salários iniciais de R$ 3.860,28 e R$ 7.235,93. A carreira de técnico exige formação de nivel médio e analista para nível superior. Veja a seguir os requisitos para as carreiras:

Para Analista do Ministério Público : diploma ou certificado de conclusão de curso superior na respectiva especialidade;

: diploma ou certificado de conclusão de curso superior na respectiva especialidade; Para Técnico do Ministério Público: certificado de conclusão do ensino médio e/ou, se for o caso, habilitação específica relacionada com a especialidade

No último concurso MP RS, as vagas foram para lotação nas seguintes cidades:

Região das Missões

Região do Médio

Uruguai

Região Planalto

Região do Alto Jacuí

Região da Serra

Região do Vale Taquari

Região dos Campos de Cima da Serra

Região do Vale do Rio Pardo

Região Central

Região da Fronteira Oeste

Região da Campanha

Região Sul

Região do Litoral

Região Metropolitana

Região Metropolitana do Delta do Jacuí

Região Porto Alegre

Como foram as provas?

Ao todo serão um total de duas fases, sendo a primeira objetiva, para todos os cargos e a segunda dissertativa, apenas para o cargo de analista. As provas aconteceram no dia 18 de julho em turnos alternados de acordo com o cargo. Confira as questões e o quantitativo, segundo a carreira escolhida:

Período da manhã

Provas de TÉCNICO Número de questões Noções de Direito e Legislação 20 Língua Portuguesa 20 Informática 5 Noções de Administração 10 Raciocínio Lógico-Matemático 5

Período da tarde

Provas de ANALISTA Número de questões Conhecimentos Específicos – Objetiva 50 Língua Portuguesa – Objetiva 20 Informática – Objetiva 10 Conhecimentos Específicos – Dissertativa 4