Concurso MP SP: oportunidade com 75 vagas; edital iminente

Mais um concurso MP SP iminente! Ao todo são 75 vagas para o cargo de promotor de justiça substituto. Vale lembrar que a confirmação sobre a liberação do novo edital foi realizada na última sexta-feira, 18 de novembro.

A informação foi realizada através da publicação da ata da 72 reunião ordinária telepresencial do órgão especial do Colégio de Procuradores da Justiça do MP SP, realizado no dia 5 de outubro.

Durante a reunião, o procurador-geral de justiça, Mario Luiz Sarrubio falou que o certame vai acontecer para compor às necessidades do órgão. Segundo o procurador-geral: “para satisfazer necessidade da instituição, em face dos cargos vagos e dos vários afastamentos que se verificam na carreira”.

Os requisitos para o cargo de procurador estão:

Possuir formação de nível superior em direito e experiência mínima de três anos de atividade jurídica.

Vale lembrar que a remuneração inicial é atrativa, sendo de R$ 28.883,97. Com as progressões de carreira, os ganhos podem chegar a R$ 33,6 mil.

Confira o documento na íntegra:

COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA

Ata da Reunião Ordinária Telepresencial do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça de 05.10.2022.

Aos 05 (cinco) dias do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte dois, às 14 (quatorze) horas, foi realizada a 72ª Reunião Telepresencial do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio

de web conferência via Microsoft Teams, sob a presidência do Procurador-Geral de Justiça, Doutor Mário Luiz Sarrubbo (…)

Como foi o último Concurso MP SP?

O último concurso aconteceu em 2021. Na ocasião, foram ofertadas 125 vagas. Desse quantitativo, 93 foi para ampla concorrência, 7 reservadas a pessoas com deficiência e 25 destinadas a candidatos que se autodeclararem negros. A seleção foi organizada pelo próprio órgão.

Os candidatos foram submetidos à 100 questões, na primeira fase, etapa objetiva e houve a cobrança das seguintes disciplinas:

direito constitucional;

direito processual penal;

direito civil;

direito processual civil;

direito da infância e da juventude;

direito comercial e empresarial;

direitos humanos;

direito administrativo;

direito eleitoral;

tutela de interesses difusos, coletivos e individuais.

Além da etapa inicial, o certame conta com outras fases como por exemplo:

prova escrita (composta de uma dissertação, uma peça prática e cinco questões),

exame oral,

análise de títulos,

exame psicotécnico e

investigação social.