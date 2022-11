Concurso oferece 2.113 vagas para professor na Bahia

Foto: Pedro Moraes/ Ascom SEC BA

O Governo da Bahia realiza no domingo (6), às 9h, em todo o estado, as provas do concurso público para professor e coordenador pedagógico.

Ao todo, são 2.113 vagas ofertadas, sendo 1.806 para professor de diferentes disciplinas e 307 para coordenador pedagógico, distribuídas em diferentes Núcleos Territoriais de Educação (NTEs).

As provas serão realizadas em Alagoinhas, Amargosa, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Caetité, Eunápolis, Feira de Santana, Ipirá, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Juazeiro, Jequié, Macaúbas, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Salvador, Santa Maria da Vitória, Seabra, Serrinha, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista.

Os inscritos para o cargo de professor responderam provas objetivas de conhecimentos gerais, específicos e interdiscipçinares com 50 questões, e os candidatos para o cargo de coordenador pedagógico farão uma prova com 40 questões.

O concurso conta ainda com uma prova de títulos, de caráter classificatório, será aplicada aos habilitados na segunda etapa do certame, de acordo com o previsto em edital.

O resultado final do concurso, bem como todas as suas etapas e informações complementares, será divulgado no site da FCC e também no Portal do Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br).

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.