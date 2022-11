Concurso PM-BA e Bombeiros 2022 prorroga inscrições para 2.500 vagas de Soldados! Até R$ 4.012,11!

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia prorrogaram as inscrições do edital do novo concurso público (Concurso PM-BA e Bombeiros 2022) para o preenchimento de 2.500 vagas. De acordo com a publicação do documento, a Fundação Carlos Chagas (FCC) tem a responsabilidade do certame.

Anteriormente prevista para encerrarem nesta sexta-feira (11), as inscrições agora seguem até a próxima quarta-feira (16).

De acordo com o edital do concurso PM-BA e Bombeiros-BA 2022, as oportunidades têm a seguinte distribuição:

2.000 vagas para o curso de Formação de Soldados do Quadro da Polícia Militar, sendo 1.700 vagas para homens e 300 vagas para mulheres;

500 vagas para o curso de formação de Soldados do Corpo de Bombeiros, sendo 423 para homens e outras 77 vagas para mulheres.

Ademais, o edital informa que haverá reserva de 30% das vagas abertas para os candidatos que se autodeclararem negros. Essa identificação ocorrerá após aprovação na prova objetiva.

Para concorrer a uma das vagas de Soldado da PM e CBM-BA 2022, os candidatos deverão possuir o nível médio completo, carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria ‘B’; idade mínima de 18 anos e máxima de 30 anos; e altura mínima 1,60 m para candidatos do sexo masculino e 1,55 m para candidatas do sexo feminino.

O salário, durante o curso de formação, será de R$1.212,00. Contudo, após graduação ao posto de Soldado, o valor da remuneração será de R$ 4.012,11.

Cargos e vagas edital PM BA e Bombeiros

O edital PM BA oferta, ao todo, 2 mil vagas para a carreira de Soldado, conforme informação anterior. As oportunidades são divididas entre as seguintes regiões:

Salvador: 1.012 vagas masculino e 172 vagas feminino;

Feira de Santana: 86 vagas masculino e 16 vagas feminino;

Alagoinhas: 86 vagas masculino e 16 vagas feminino;

Itaberaba: 86 vagas masculino e 16 vagas feminino;

Ilhéus: 86 vagas masculino e 16 vagas feminino;

Juazeiro: 86 vagas masculino e 16 vagas feminino;

Vitória da Conquista: 86 vagas masculino e 16 vagas feminino;

Teixeira de Freitas: 86 vagas masculino e 16 vagas feminino;

Barreiras: 86 vagas masculino e 16 vagas feminino.

O edital Bombeiros BA oferta, ao todo, 500 vagas para a carreira de Soldado. As oportunidades são divididas entre as seguintes regiões:

Edital PM BA e Bombeiros BA 2022: Inscrição A inscrição no concurso da PM e Bombeiros BA 2022 estará disponível no período compreendido entre 10 horas do dia 13 de outubro e 14 horas do dia 16 de novembro de 2022, por meio do site da banca organizadora do concurso: www.concursosfcc.com.br. A taxa de inscrição vai custar R$90,00. A princípio, é importante destacar que foi liberada a isenção da taxa de inscrição no concurso para o candidato inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico. O pedido ficou aberto das 10h do dia 13 até o final do dia 18 de outubro de 2022 pelo site da organizadora. Provas O concurso vai contar com várias etapas de avaliação: Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva-redação, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação psicológica;

Exames médicos-odontológicos;

Teste de aptidão física;

Exame de documentação; e

investigação social. A prova objetiva do concurso vai contar com 50 questões de conhecimentos gerais e 30 questões de conhecimentos específicos, com valor de 1,25 ponto por questão. Os exames acontecerão nas cidades de Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Itaberaba, Juazeiro, Salvador e Vitória da Conquista. Ademais, de acordo com edital, podem acontecer provas em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município. A prova objetiva está prevista para o dia 22 de janeiro de 2022, na parte da manhã. A confirmação da data e as informações sobre horários para a realização das provas serão divulgadas no dia 22 de dezembro por meio de edital de convocação para as provas, a ser publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia, no site da Fundação Carlos Chagas e no site do Portal do Servidor (http://www.portaldoservidor.ba.gov.br/), e por meio de cartões informativos que serão encaminhados aos candidatos por e-mail. A seguir, confira os conteúdos que serão cobrados nas provas: Soldado PMBA Conhecimentos Gerais Língua Portuguesa

Matemática

História do Brasil

Geografia do Brasil

Atualidades

Informática Conhecimentos Específicos Direito Constitucional

Direitos Humanos

Direito Administrativo

Direito Penal

Igualdade Racial e de Gênero

Direito Penal Militar Soldado CBM-BA Conhecimentos Gerais Língua Portuguesa

Matemática

Ciências Naturais

Atualidades

Informática Conhecimentos Específicos Igualdade Racial e de Gênero

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Direito Penal Militar

Direitos Humanos Os gabaritos preliminares das provas objetivas têm previsão de divulgação no dia 23 de janeiro, no site da banca. Por outro lado, as respostas definitivas sairão no dia 01 de março de 2023. Validade A validade do concurso será de um ano, a contar da data da homologação, podendo antes da expiração, ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração, por ato expresso do Secretário da Administração do Estado da Bahia.