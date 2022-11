Concurso PM CE: Edital liberado para oficiais! Confira quem pode se inscrever

A Polícia Militar do Ceará (PM CE) tem edital do concurso PM CE liberado. Ao todo são 113 vagas imediatas mais 187 para formação de cadastro reserva.

Os interessados poderão se inscrever no portal IDECAN dos dias 15 de novembro até 21 de dezembro. A taxa de inscrição é 180 reais e deve ser paga até 22 de dezembro.

Vagas concurso PM CE

As vagas são para Oficial Combatente (2º Tenente). Das 113 vagas para provimento imediato, 17 são para mulheres e 96 para homens sem contar as vagas para formação de cadastro reserva. A remuneração será de R$ 4.560,65 durante o curso de formação e depois de R$ 8.084,05 como cargo de 2º Tenente.

Para se inscrever é preciso que o candidato tenha nível superior em qualquer área de formação. Além da faixa etária estar entre 18 e 29 anos, 11 meses e 29 dias, é preciso que se cumpra os seguintes requisitos:

Apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Possuir CNH, categoria “B”, válida, a ser apresentada na convocação para a admissão;

Ter, no mínimo, 1,62 m de altura, se candidato do sexo masculino, e 1,57m, se candidato do sexo feminino.

Como serão as provas?

As provas do concurso PM CE estão previstas para 05 de fevereiro de 2023 e contará com as seguintes etapas:

Exame intelectual + avaliação cotista; Inspeção de saúde (exame médico, biométrico, odontológico, e toxicológico); Avaliação psicológico; Teste de aptidão física (TAF); e Investigação social.

Vale lembrar que somente o exame de caráter intelectual é eliminatório e classificatório, os demais são apenas classificatório. A avaliação objetiva vai contar com 100 questões que serão divididas da seguinte forma:

Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa / Interpretação de texto: 10 questões; Raciocínio lógico: 10 questões; Atualidades / História do Ceará: 10 questões; Administração Pública / Ética: 10 questões;

Conhecimentos Específicos: Direito Constitucional: 10 questões; Direitos Humanos: 10 questões; Direito Penal Militar / Processo Penal Militar: 10 questões; Direito Penal: 10 questões; Lei de Abuso de Autoridade / Lei Maria da Penha: 10 questões; Segurança Pública: 10 questões.



Para ser aprovado na primeira fase é preciso que o candidato tenha:

No mínimo 30 acertos no Módulo II, Conhecimentos Específicos;

No mínimo 20 acertos no Módulo I, Conhecimentos Básicos.

A segunda fase do certame, inspeção de saúde, anuncia que serão convocados para a realização da Inspeção de Saúde, aqueles que obtiverem a aprovação no Exame Intelectual e a confirmação da Heteroidentificação, até quatro vezes a quantidade vagas ofertadas por tipo de vaga.

A avaliação psicológica será de caráter eliminatório. Após análise, o candidato pode ser recomendado ou não para a função. Por sua vez, a Avaliação de Capacidade Física será constituído de (04) quatro testes, cujas notas variarão de 0,0 (zero) a 10,00 (dez):

Flexão na barra fixa;

Abdominal;

Corrida de 12 (doze) minutos;

Corrida de 50 (cinquenta) metros;

A última etapa do concurso PM CE é a investigação social. Nesta fase serão avaliados a vida pregressa e atual, no âmbito social, funcional, civil e criminal e a eventual existência de incompatibilidade pessoal do candidato.

Clique aqui para acessar o edital completo.