Concurso PM PB tem edital previsto para 2023; confira novidades!

O concurso PM PB (Polícia Militar da Paraíba) tem edital previsto para 2023, carreira de soldado. As informações foram confirmadas pelo coronel José Ronildo Souza da Silva, nesta terça-feira, 08 de novembro.

José ainda afirmou que a análise foi concluída e pronta para enviada ao governo estadual. Confira mais detalhes sobre o certame e mudanças sobre as vagas.

Promessa concurso PM PB

É importante lembrar que que o governador, João Azevêdo, tem o certame da PM no estado como uma das prioridade e promessas para 2023:”A cada ano que passa, o concurso fica mais concorrido. O governador do Estado, João Azevêdo, prometeu um novo concurso. Nós temos a expectativa de que aconteça. Nós estamos com a nossa análise toda pronta e, assim que ele decidir, estará disponível para o lançamento do novo edital”, disse o subcomandante geral da PM PB.

Desde maio que foram realizados levantamentos e estudos sobre quantitativo de vagas do concurso PM PB , porém, devido a falta de orçamentos, o edital não foi adiante.

É válido destacar que em junho de 2021, houve a afirmação do governador sobre o ingresso de novos soldados, destacando que era um pedido dos comandantes das forças de Segurança.

Redução da altura mínima

Foi aprovado o Projeto de Lei (PL) no qual reduziu a altura mínima dos interessados do concurso PM PB . De autoria da deputada estadual Pollyanna Dutra, o documento defende redução de cinco centímetros a altura mínima para as mulheres e os homens, passando assim para 1,55m e 1,60m, respectivamente.

Como defesa do projeto, a deputada afirmou que a altura anterior, sendo 1,65m para homens e 1,60 para mulheres não levava em conta a altura média dos paraibanos, um pouco menor em comparação com outros estados.

“Ressaltamos que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a altura média da Paraíba e da Região Nordeste é menor que a de outros estados e regiões, como Sul e Sudeste, que já adotam uma altura menor que essa adotada na Paraíba nos ingressos via concurso público” disse a parlamentar.