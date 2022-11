Concurso Politec AP: consulte o local de prova aqui

As provas do concurso Politec AP estão marcadas para 04 de dezembro. O certame vai contar com etapas que não serão para todos os cargo. Sendo assim, a fase objetiva é para todas as áreas, discursivas (peritos e papiloscopista), de títulos e exames documental e de saúde e psicológico, além do curso de formação.

A etapa objetiva vai acontecer em Macapá e a depender da quantidade de inscritos poderá ser realiada também em Santana. Os turnos para realização do exame serão diferentes, isto é, no turno da manhã, as provas serão realizadas por candidatos que disputam vagas para peritos e o papiloscopista, e na parte da tarde, para os técnicos e auxiliares.

As 60 questões da prova objetiva serão divididas entre os seguintes temas:

Língua Portuguesa;

Informática;

Noções de Direito;

Noções de Criminalística e de Medicina Legal;

Biologia;

Física;

Química; e

Matemática.

Para ser aprovado no concurso Politec AP, o candidato precisa alcançar o percentual de 60%, equivalente a 54 questões corretas. O certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do órgão.